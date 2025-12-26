Concluye este fin de semana el programa de Navidad en los Patios de Córdoba con villancicos flamencos y coros

Archivo - Una representación de ‘Corrillos de Patios de Navidad’ en San Basilio, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa de Navidad en los Patios de Córdoba, que organiza la Delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento, con la colaboración de la Asociación de Patios y Rejas de Córdoba Claveles y Gitanillas y la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses, concluye este fin de semana con dos rutas por los recintos en los que se podrá disfrutar de villancicos flamencos y coros, entre otras actuaciones.

Según ha detallado el Consistorio, este sábado abrirán de 17,00 a 21,00 horas, en una ruta única, los patios de Julio Romero de Torres 15, Maese Luis 4, La Palma 3, Plaza de San Rafael 7 --Iglesia del Juramento--, Frailes 6, Alvar Rodríguez 11, Trueque 4 y Escañuela 3, en los que irán actuando, a partir de las 17,00 horas, el grupo de villancicos flamencos Malasiento y el Coro Amigos de San Lorenzo.

También este sábado, dentro del Ciclo de Música Clásica en los patios, el grupo Ledesma Band actuará en el del Palacio de Orive y el dúo Voz-Arp, en el de la Posada del Potro, ambos a las 17,00 horas.

Mientras, el domingo, última jornada del programa, abrirán, de 17,00 a 21,00 horas, los mismos ocho recintos, en los que, a partir de las 17,00 horas, irán actuando el grupo de villancicos flamencos Malasiento y el Coro de la Asociación Cultural Alba.

Navidad en los Patios, celebrado los días 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de diciembre, ofrece distintas rutas de patios populares, en las que actúan coros y grupos de villancicos flamencos. Se pueden visitar los patios incluidos en la ruta o rutas de cada día, en horario de 17,00 a 21,00 horas.

El programa se celebró por primera vez en el año 2013 para conmemorar el primer aniversario de la Declaración de los Patios Cordobeses como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se puede consultar más información de la programación navideña de la ciudad en la web 'www.cordobaesnavidad.es'.