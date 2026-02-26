Concluye la rehabilitación promovida por el Ayuntamiento de Granada en la Casa Museo Manuel de Falla

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en el centro en la imagen, ha visitado la Casa Museo Manuel de Falla - AYUNTAMIENTO

GRANADA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha culminado una intervención de rehabilitación en la Casa Museo Manuel de Falla, un espacio emblemático para la cultura de la ciudad que conserva y difunde el patrimonio del compositor. Los trabajos, que han contado con la participación de los técnicos del área de Cultura y con financiación procedente del área de Mantenimiento y de Patrimonio Cultural, han permitido "recuperar y reforzar elementos esenciales del inmueble".

Se ha trabajado en puertas y ventanas exteriores, garantizando su conservación y mejorando su protección frente a las inclemencias meteorológicas. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado, que "es importante destacar la relevancia de esta actuación realizada, ya que cuidar la Casa Museo Manuel de Falla es cuidar la memoria cultural de Granada".

La actuación ha consistido en el desmontaje progresivo de puertas y ventanas para permitir el acceso continuado al edificio, la retirada de tornillería oxidada --que ha sido sustituida por tornillos de acero negro de mayor resistencia-- y la eliminación de capas de pintura deterioradas que ocultaban molduras y volúmenes originales.

En función del estado de conservación, se han aplicado distintas técnicas de decapado, combinando pistola de calor, espátula, decapantes en gel y lijado manual. Posteriormente, se han enmasillado grietas y reconstruido volúmenes mediante pasta de madera específica para exteriores e injertos de pino blanco en las zonas con mayores pérdidas, reforzando la estructura con productos consolidantes cuando ha sido necesario.

Por otra parte, se ha realizado una intervención sobre el tapete, una pieza de tejido de algodón procedente de la Casa Manuel de Falla, que ha permitido frenar su deterioro y recuperar su estabilidad estructural. Tras constatar su deficiente estado de conservación, con degradación generalizada de la fibra, deformaciones, pérdidas de materia y roturas, se aplicó un protocolo técnico que incluyó limpieza en seco mediante microaspiración, limpieza en medio acuoso con control previo de solidez de tintes, alineación de tramas y urdimbres, y consolidación de roturas mediante puntos de restauración específicos.

De este modo, y según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, la zona perimetral más dañada fue "reforzada con tela de batista y se incorporó un tul protector para garantizar su correcta manipulación y conservación futura, asegurando así la preservación de este bien patrimonial".

Asimismo, se han aplicado imprimaciones protectoras y nuevas capas de pintura, recuperando los colores históricos: azul zuloaga en el exterior y marrón en el interior, respetando el aspecto que presentaban durante la vida de Manuel de Falla. Los elementos metálicos han sido limpiados, desoxidados y tratados, incluyendo el pavonado de piezas decorativas y la instalación de una nueva cerradura en la puerta del patio trasero.

La alcaldesa ha señalado que "esta intervención no solo mejora la estética del edificio, sino que garantiza su conservación a largo plazo, protegiéndolo frente a la humedad y los cambios bruscos de temperatura". "Estamos actuando con rigor técnico y sensibilidad patrimonial", ha añadido Carazo.

Según la regidora, "esta actuación cobra aún mayor relevancia en un año especialmente simbólico para la ciudad, ya que en 2026 se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, una efeméride que contará con una amplia programación de actividades culturales que serán presentadas a nivel nacional el próximo mes de abril en Madrid".

La casa museo se cerró al público el pasado 10 de noviembre para dar comienzo a la intervención que se ha llevado a cabo durante estos meses, culminando con su reapertura en el día de hoy. Durante el último año antes del cierre, el espacio recibió en torno a 3.000 visitantes, consolidándose como un importante referente cultural, y acogió además la visita de 30 centros educativos, reforzando así su papel como recurso didáctico y punto de encuentro para la comunidad escolar.

El Ayuntamiento de Granada ha indicado por último que ha trabajado en esta rehabilitación como parte de una línea estratégica que sitúa la cultura en el centro de la acción municipal, consolidando a la ciudad como referente en el ámbito cultural y reforzando su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 a través del cuidado activo de su patrimonio histórico.