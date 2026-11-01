El Concurso Internacional de Música de Cámara Guadamora vuelve a Pozoblanco (Córdoba) con la Fundación Ricardo Delgado

Cartel del Concurso Internacional de Música de Cámara Guadamora que recupera la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno los días 6, 7 y 8 de noviembre en Pozoblanco (Córdoba). - FUNDACIÓN RICARDO DELGADO VIZCAÍNO

CÓRDOBA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, entidad cultural de Covap, recupera el Concurso Internacional de Música de Cámara Guadamora con la celebración de su quinta edición, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre en Pozoblanco (Córdoba). El certamen, que se enmarca en las actividades conmemorativas del 30º aniversario de la Fundación, reunirá a diez agrupaciones semifinalistas procedentes de España, Italia, Lituania y Alemania, que competirán por una dotación de premios que alcanza los 38.000 euros.

Según destacan desde el Fundación, el concurso recupera así una cita musical que celebró sus primeras ediciones entre 2000 y 2003, con el desaparecido maestro Antón García Abril como presidente del jurado. Tras un proceso de evaluación de numerosas candidaturas procedentes de distintos puntos del panorama internacional, las diez formaciones seleccionadas participarán en las pruebas presenciales de un certamen que vuelve a situar a Pozoblanco como punto de encuentro para jóvenes intérpretes y amantes de la música de cámara.

El jurado de esta quinta edición estará presidido por el compositor y académico Tomás Marco Aragón. Forman también parte del tribunal el director del Conservatorio Profesional de Música Marcos Redondo de Pozoblanco, Marcos Sáez Conde, que ejercerá como secretario; el director de orquesta José Luis Temes Rodríguez, y el musicólogo y crítico musical José Luis García del Busto.

La participación de estos profesionales será clave en la evaluación de las agrupaciones semifinalistas y finalistas, en una edición extraordinaria que apuesta por el talento joven y la excelencia interpretativa.

La programación comenzará el viernes 6 de noviembre, a las 19,00 horas, con el acto inaugural en el Conservatorio Profesional de Música Marcos Redondo de Pozoblanco. El sábado 7, entre las 10,00 y las 14,00 horas, se celebrarán las pruebas semifinales en el mismo conservatorio. La competición culminará el domingo 8 de noviembre, a las 10,30 horas, con la gran final y la entrega de premios en el Teatro El Silo de Pozoblanco.

Todos los actos serán de entrada libre hasta completar aforo, lo que permitirá a la ciudadanía y a los aficionados disfrutar de las interpretaciones de las agrupaciones participantes y acercarse a la música de cámara.

IMPORTANTES PREMIOS PARA LOS MÁS DESTACADOS

La dotación económica constituye uno de los principales atractivos de esta edición. La Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno destina al primer premio un total de 20.000 euros y diploma; el segundo premio, 10.000 euros y diploma; el tercer premio, 5.000 euros y diploma, y el Premio Especial de Música Española, con 3.000 euros y diploma, acumulable a los anteriores.

Con la recuperación del Concurso Internacional de Música de Cámara Guadamora, la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno reafirma su "compromiso con la cultura, la excelencia artística y el impulso a los jóvenes intérpretes, coincidiendo con sus tres décadas de trayectoria". La iniciativa recupera una cita destacada de su historia y abre una nueva etapa para "un certamen orientado a contribuir al desarrollo profesional de las nuevas generaciones de músicos".

Durante tres jornadas, Pozoblanco volverá a convertirse en escenario de encuentro para intérpretes de distintas procedencias, con una programación abierta al público y una apuesta por la música de cámara como expresión de excelencia artística y enriquecimiento cultural.