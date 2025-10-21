Condena sindical por la última agresión a un auxiliar de enfermería en el Hospital de Linares (Jaén)

JAÉN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Todos los sindicatos de la Junta de Personal del Hospital San Agustín de Linares (Jaén) han manifestado por unanimidad su "enérgica condena" ante la agresión que sufrió en la tarde de este lunes una técnico en cuidados de enfermería del servicio de Urgencias.

"Esta compañera sufrió una agresión física a la que se suman graves amenazas por parte de los familiares de un paciente. El resto de trabajadores recibieron, igualmente, improperios e insultos por parte del mismo grupo de familiares", ha explicado en un comunicado el delegado de la Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad (FTPS) en el centro, Juan Ramón Ledesma.

Según Ledesma, no son hechos aislados, sino que "forman parte de un historial de incidentes que reflejan la creciente inseguridad que sufre el personal sanitario del hospital, especialmente en servicios como Urgencias dada el número de pacientes que acuden al mismo y los tiempos de espera que en ocasiones la atención requiere".

El delegado sindical de FTPS ha incidido en la necesidad de "solucionar esta situación a la mayor brevedad" y ha apuntado que "la gerencia es consciente de la grave situación y de todas las agresiones sufridas que han llevado a los sindicatos a solicitar la contratación de personal de seguridad y la aplicación de medidas de control efectivas poder frenar esta lacra social".

"La situación es insostenible y nuestra preocupación está respaldada por los datos", ha apuntado el delegado sindical, que ha resaltado que la dirección del Hospital "únicamente pone parches temporales, que retira posteriormente, hasta que se produce una nueva agresión". Por ello, ha abogado por "implantar mecanismos de alarma realmente eficaces y un control exhaustivo de los accesos al hospital".