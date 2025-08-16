Condenado en Jaén un veterinario y el dueño de un cachorro por cortarle las orejas sin justificación médica

JAÉN 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén ha condenado a un veterinario y al dueño de un cachorro a seis meses de cárcel por cortarle las orejas al animal "sin justificación médica alguna y a sabiendas de que estaba prohibido".

La sentencia recogida por Europa Press señala que los hechos ocurrieron el 21 de agosto de 2021 cuando el dueño del cachorro, de raza alano, acudió a la clínica veterinaria del acusado para cortarle las orejas a su cachorro de dos meses y medio.

Los hechos fueron calificados por el Ministerio Fiscal como constitutivos de un delito de maltrato animal, delito por el que finalmente han sido condenados. Además de la pena de prisión, se les impone año y medio de inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, o comercio que tenga relación con los animales y para su tenencia.

Durante el juicio, los acusados rechazaron que el corte de las orejas fuera por motivos estéticos y utilizaron como argumento exculpatorio que se las amputaron parcialmente porque el animal padecía una enfermedad.

Sin embargo, la magistrada señala que no ha quedado acreditado que el animal padeciera una enfermedad con carácter previo a la intervención y que no se curara con los tratamientos supuestamente administrados.

También señala que los acusados han incurrido en un "menoscabo grave de la salud del animal" puesto que cualquier procedimiento quirúrgico pone en riesgo la vida del animal". Además, indica la magistrada que la única causa que justificaría y legitimaría una amputación cuando lo recomiende un facultativo como "única y última forma posible".

De ser este el caso, "no puede hacerse de cualquier manera, sino que, para que opere como causa exculpatoria, ha de hacerse informada, en documento oficial, advirtiendo fecha y hora de emisión del informe, adjuntando pruebas que acrediten la dolencia que justifica la amputación", pasos que el veterinario acusado no siguió.