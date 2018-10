Condenados del 'caso Alhambra' piden a la Audiencia de Granada que aclare partes de la sentencia

Actualizado 05/03/2018 12:37:04 CET

GRANADA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Letrados de condenados en el denominado 'caso Alhambra', sobre el fraude en las entradas al monumento entre 2002 y 2005 por parte de guías turísticos y trabajadores del recinto nazarí, han pedido a la Audiencia Provincial de Granada que aclare algunas de las partes de la sentencia dictada el pasado 15 de febrero.

Fuentes del caso consultadas por Europa Press han explicado que algunos de los diez condenados han pedido con estos recursos de aclaración, que se presentan en las 72 horas posteriores a la notificación del fallo, la clarificación de cuestiones que en la sentencia pueden inducir a confusión o modificar su contenido, y que pueden deberse a "errores de carácter formal o puramente material" en referencia a nombres, datos o cifras de penas.

La respuesta a estos recursos por la Audiencia así como la foliación de algunas de las últimas actuaciones del caso condicionarán su resolución sobre los anuncios de recurso de casación que han señalado que presentarán todos los condenados. Con esta resolución, está previsto que los emplace para que, en los plazos previstos, recurran posteriormente ante el Supremo, han añadido estas fuentes.

La Audiencia Provincial de Granada condenó a diez de los 50 acusados en el llamado 'caso Alhambra' al considerar acreditado que se produjo un fraude en las entradas al monumento entre 2002 y 2005 por parte de guías turísticos y trabajadores del recinto nazarí mediante prácticas ilegales que favorecieron el fraude y el enriquecimiento de determinadas personas.

Las defensas de estas personas, entre los que hay guías y oficiales, se han reunido para compartir los pasos a seguir a partir en esta nueva etapa con los recursos anunciados.

En una extensa sentencia de casi 300 folios, a la que tuvo acceso Europa Press, la Sección Segunda de la Audiencia condenaba al principal acusado, Francisco C.J. a 17 meses de cárcel, multa de 1.800 euros y a que indemnice al Patronato de la Alhambra en la cantidad de 58.001 euros como autor de un delito continuado de estafa y de otro de falsedad en documento mercantil.

La Audiencia considera probado que a Francisco C.J., guía turístico y propietario de Daraxatour, le fueron permitidas determinadas irregularidades o infracciones a la normativa reguladora de las visitas y de las normas de adquisición de entradas a la Alhambra.

Este principal acusado en el llamado 'caso Alhambra' anticipó el mismo día en que se notificó la sentencia que recurrirá ante el Supremo al considerar que es "inocente" y que no hay base para considerarle autor de los delitos continuado de estafa y, sobre todo, de falsedad en documento mercantil, según indicó su letrado, Pablo Luna.

A su representado ya se le ofreció un acuerdo de conformidad que no quiso aceptar al considerarse "inocente", y para él "no es suficiente" el hecho de que no tendrá que ingresar en prisión al ser una condena inferior a los dos años y carecer de antecedentes penales, precisó el letrado.