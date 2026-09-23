Condenados tres hombres que robaron cable de cobre en una depuradora del camino Purchil en Granada

Archivo - Bobinas de cable de cobre en imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL DE SORIA - Archivo

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada ha condenado a penas de prisión a tres hombres que robaron diversas bobinas de cable de cobre en el entorno de una estación depuradora situada en el camino de Purchil provocando daños en el suministro eléctrico de cerca de 40.000 euros.

Los acusados se introdujeron en el recinto en la madrugada del 30 de enero de 2023 tras romper la alambrada que rodeaba la depuradora, la cual es propiedad de Emasagra, y se hicieron con varias de estas bobinas que encontraron en una canalización subterránea y que han sido tasadas en algo más de mil euros.

Seguidamente, las introdujeron en el interior de la furgoneta con la que habían llegado hasta allí y continuaron con el asalto, esta vez portando varias garrafas de plástico con la intención de sustraer el combustible de unos camiones que había estacionados.

No lo consiguieron porque fueron descubiertos por el vigilante de seguridad, que avisó a la Policía Nacional de que habían huido del lugar a bordo de una furgoneta blanca cuya matrícula también pudo facilitar a los agentes, según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Una patrulla localizó el vehículo en el entorno de la calle Arabial con Méndez Núñez, pero cuando los agentes le dieron el alto el conductor emprendió la huida a gran velocidad saltándose varios semáforos en rojo y poniendo en riesgo la seguridad de los viandantes y demás vehículos que circulaban en aquel momento.

El operativo policial desplegó a numerosos agentes que lograron cortarles el paso y que hallaron en la furgoneta tanto el cable de cobre como diversas herramientas usadas para el robo.

Los acusados, de nacionalidad rumana, se enfrentaban inicialmente a una petición de la Fiscalía de cinco años y cuatro meses de cárcel. La misma pena solicitó Emasagra, que ha ejercido la acusación particular en esta causa.

Tras un acuerdo entre las partes, los acusados han reconocido los hechos y han aceptado una condena de un año y medio de cárcel como autores de un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura en grado de tentativa. El conductor del vehículo ha sido condenado a medio año más por conducción temeraria.

Además, deberán indemnizar a Emasagra, que ha recuperado el cable de cobre gracias a la intervención policial, en la suma de 14.436 euros en concepto de responsabilidad civil.

La sentencia de conformidad, que ya es firme, ha acordado la suspensión de las penas privativas de libertad siempre que los acusados no comentan delito durante los dos próximos años y que abonen la responsabilidad civil a la que han sido condenados en el plazo de un año.