ConFeafa reivindica a sus asociaciones como garantes de la inclusión y participación de las personas con demencia

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Andaluza de Alzheimer y otras Demencias (ConFeafa) ha destacado este jueves el papel esencial de las asociaciones de familiares de personas con alzhéimer (AFAS) como garantes de la inclusión social y la participación de las personas con demencia en Andalucía. La entidad ha puesto en valor el trabajo diario de sus 124 entidades durante el acto de presentación del Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que ha inaugurado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López.

En una nota de prensa, la presidenta de ConFeafa, Ángela García Cañete, ha subrayado que "la demencia no es sólo una enfermedad de la memoria; con demasiada frecuencia el diagnóstico desencadena un proceso de aislamiento y soledad. Perdemos un ciudadano en dos: la persona enferma y su cuidador". Por esta razón, ha destacado la importancia de que el nuevo catálogo de servicios sociales de Andalucía, el instrumento que define los servicios y ayudas accesibles a la ciudadanía a través de los servicios sociales públicos en la comunidad, contemple el derecho a la participación en la vida comunitaria a través de prestaciones como la dinamización social, la cooperación o el apoyo a personas mayores.

"Las AFAS no son sólo centros donde se reciben terapias; son espacios de ciudadanía activa, de participación y sociabilización", ha señalado la presidenta de la Confederación, y ha puesto de relieve el papel de las asociaciones como primera puerta de entrada a la vida comunitaria para muchas personas con alzheimer y también para sus familias.

García Cañete ha ejemplificado esta función social fundamentalmente en tres ámbitos. Por un lado, las terapias no farmacológicas (TNF), que además de mantener la función cognitiva, fomentan la interacción social y el sentido de pertenencia. También ha destacado el apoyo que ConFeafa y sus asociaciones prestan a las familias cuidadoras, con la organización de grupos de ayuda mutua, la formación y los denominados servicios de respiro, que previenen el aislamiento y el agotamiento de las personas dedicadas a los cuidados.

Finalmente, ha resaltado la importancia de las campañas de sensibilización que desarrollan tanto ConFeafa como sus AFAS, que involucran a colegios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ayuntamientos y vecinos para crear entornos comprensivos y erradicar el estigma asociado a las demencias. Asimismo, García Cañete ha destacado el compromiso de la Confederación con la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía andaluza, tras haberse convertido --con el apoyo de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA)-- en la primera entidad en España con capacidad para certificar la calidad en la aplicación de tratamientos no farmacológicos (TNF) en asociaciones de familiares de personas con Alzheimer.

Para concluir su intervención, la presidenta de ConFeafa ha detallado los principales datos sobre el impacto en el colectivo Alzheimer de Andalucía de los programas financiados por la Junta de Andalucía con cargo al 0,7% del IRPF. Entre 2017 (cuando se inician este tipo de subvenciones) y 2024, estos proyectos han permitido a ConFEAFA consolidar una amplia red de servicios de atención, acompañamiento y apoyo psicosocial.

El número de beneficiarios ha crecido de forma sostenida en todas las provincias andaluzas hasta alcanzar en 2024 un total de 82.971 beneficiarios directos (personas con alzhéimer o demencia) y 211.959 beneficiarios indirectos (personas cuidadoras y familiares). Este incremento muestra la consolidación de los servicios especializados que prestan las asociaciones de ConFeafa así como la ampliación de su cobertura territorial, garantizando programas que mejoran la calidad de vida de las personas con demencia y de sus familias.

Además, en el periodo 2021-2025, la red de asociaciones de familiares de personas con alzhéimer u otras demencias (AFAS) ha reforzado su estructura profesional con la incorporación de psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y auxiliares de atención, con lo que han consolidado equipos estables y cualificados que aseguran la continuidad y personalización de los servicios. Un total de 1.537 profesionales (el 87,3% mujeres) se han adscrito a los proyectos desarrollados por las AFAS de ConFeafa en este período.

La financiación procedente de la x solidaria en la declaración del IRPF ha supuesto también un impacto económico directo en la economía social andaluza, generando empleo y distribuyendo recursos de forma equilibrada por provincias. Este modelo ha permitido una gestión eficiente y adaptada a las necesidades locales, al tiempo que ha impulsado la propia sostenibilidad de las entidades. Por último, ConFeafa ha reconocido el valor del Plan Andaluz de Alzheimer 2019-2024, que ha aportado un marco estratégico para la coordinación institucional y el impulso de políticas públicas en materia de dependencia, salud y atención social, con un enfoque integral y centrado en la persona.

La presidenta ha concluido reiterando que "las AFAS son pilares insustituibles en la prestación de servicios que garantizan la verdadera inclusión y participación ciudadana de las personas con demencia en Andalucía", y ha subrayado la necesidad de seguir trabajando de la mano de la administración pública para ampliar y consolidar estos recursos.