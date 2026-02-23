La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dará a conocer informes técnicos tras la sucesión de borrascas

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) celebrará el próximo lunes, 2 de marzo, una jornada técnica para analizar la gestión desarrollada durante el tren de borrascas que afectó a la cuenca del Guadalquivir entre finales de enero y la primera quincena de febrero, así como para ofrecer informes técnicos realizados.

Tal y como ha emitido la confederación en una nota, se mostrará el trabajo de laminación de los embalses con el que se consiguió reducir el impacto del episodio y los estudios posteriores realizados, que han determinado "que se vivió un escenario medio de riesgo T10".

Durante el encuentro, la directora técnica del organismo, Nuria Jiménez Gutiérrez, y el comisario de Aguas, Alejandro Rodríguez González, expondrán las principales actuaciones llevadas a cabo para mitigar los efectos del temporal, que impactó en 60 municipios de la cuenca.

Asimismo, el CHG ha anunciado que presentarán los primeros informes técnicos elaborados tras la emergencia, documentos que servirán de base para la planificación y mejora de la respuesta ante futuros episodios meteorológicos adversos.

En concreto, estos informes no solo contribuirán a optimizar la gestión interna del organismo, sino que también constituirán una herramienta de apoyo para la actualización de los planes de protección civil y emergencia de los municipios de la cuenca.

Bajo este contexto, la jornada será inaugurada por la presidenta de la CHG, Gloria María Martín Valcárcel, y se celebrará en el salón de actos del organismo, dando comienzo a las 12,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.