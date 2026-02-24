El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco en Jerez (Cádiz) abre sus puertas a la exposición 'Delirium flamenco'

La delegada territorial de Cultura y Deporte en la provincia de Cádiz, Tania Barcelona, en la exposición 'Delirium flamenco', una muestra del artista Javier Caró visitable en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco de Jerez de la Frontera (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y ubicado en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha abierto sus puertas a 'Delirium flamenco', una muestra del artista Javier Caró que ofrece a través de su obra una visión surrealista y onírica del flamenco, reinterpretando este arte con un enfoque en el color, llevándolo a paisajes diferentes y a lo inimaginable.

La delegada territorial de Cultura y Deporte en la provincia de Cádiz, Tania Barcelona, ha sido la encargada de inaugurar esta exposición, que se enmarca entre las actividades de la 30 edición del Festival de Jerez, junto a Javier Caró, el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Jerez, Francisco Zurita, y el comisario de la muestra, Antonio Zoido.

Tania Barcelona ha destacado "la fuerte apuesta" que desde el Gobierno andaluz se viene haciendo por el flamenco, que es "patrimonio de nuestra tierra, memoria, emoción e identidad".

La delegada territorial ha alabado el trabajo de Javier Caró con esta muestra y ha animado a todo el mundo a visitarla, señalando que estará en este espacio a disposición del público hasta el 19 de junio. Así ha invitado a disfrutar de la amplia programación que se oferta en el Festival de Jerez, especialmente el próximo 3 de marzo, con el Ballet Flamenco de Andalucía y su espectáculo 'Tierra Bendita'.

En otro orden de cosas, la delegada territorial de Cultura y Deporte ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para seguir proyectando el flamenco al mundo "como merece".

En este sentido, ha agradecido a Carmen y José Miguel, hijos del compositor José Alfonso Sánchez, la donación de fondos de su padre durante la visita a la exposición 'Delirium flamenco'.

Y es que, como ha apuntado la Junta, el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco contará, gracias a esta colaboración de la familia de José Alfonso Sánchez, con fondos que van desde partituras a composiciones originales del artista, que estarán a disposición de quienes quieran conocerlos o estudiarlos.