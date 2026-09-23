El Congreso de la Industria de Defensa, con la presencia del Rey, impulsará desde Córdoba la vanguardia tecnológica

Cartel del Congreso de la Industria de Defensa, Indudef, que se celebrará en Córdoba del 7 al 9 del próximo octubre.
Cartel del Congreso de la Industria de Defensa, Indudef, que se celebrará en Córdoba del 7 al 9 del próximo octubre. - UGT FICA
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 23 septiembre 2026 18:10
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CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Córdoba se convertirá del 7 al 9 del próximo octubre en punto de encuentro de la industria de la defensa con la celebración de Indudef, un congreso que reunirá a empresas, sindicatos, instituciones, profesionales, centros de conocimiento y estudiantes para abordar los principales retos y oportunidades de un sector estratégico para España.

Según ha informado en una nota el sindicato UGT FICA, que organiza el evento junto a la Fundación Manuel Fernández 'Lito', está prevista la participación en el mismo de Su Majestad el Rey Felipe VI y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también de miembros del Ejecutivo central, entre ellos el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce.

También tomarán parte en este congreso, que tendrá lugar en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba bajo el lema de 'Industria, Talento y Defensa', el secretario general de UGT FICA y presidente de la Fundación Manuel Fernández 'Lito', Mariano Hoya, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, además de representantes sindicales, de las administraciones públicas y destacados responsables empresariales.

De esta forma, los organizadores de Indudef, que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, desarrollan también "una función de representación y defensa de los derechos de las personas trabajadoras dentro de la industria de la defensa, reivindicando que la transformación y el crecimiento del sector deben ir acompañados de empleo de calidad, formación, cualificación profesional y garantías laborales".

Durante tres jornadas, Indudef contará con la presencia de empresas vinculadas a la defensa, la tecnología y la innovación, además de mesas de debate, encuentros profesionales y espacios destinados a favorecer la colaboración y el 'networking'.

El talento ocupará una posición central en el programa y, por ello, el congreso acercará la industria a estudiantes universitarios, de Formación Profesional y Bachillerato, mostrando "las oportunidades profesionales de un sector que demanda nuevos perfiles y capacidades".

El programa incluirá, además, un 'Espacio de Innovación' y un 'Encuentro de Networking', concebidos para "conectar empresas, instituciones, profesionales y centros de conocimiento y favorecer nuevas oportunidades de colaboración".

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