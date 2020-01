La consejera andaluza de Igualdad afirma que no está dispuesta a pedir permiso para luchar por las mujeres

Publicado 23/01/2020 19:03:37 CET

JAÉN, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Ciudadanos (Cs) y consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha afirmado que no está dispuesta a pedir permiso para luchar por las mujeres y ha abogado por no "politizar" en un tema "tan sensible" como las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

"No voy a pedir permiso para luchar por las mujeres, un tema tan sensible no se puede politizar", ha dicho Ruiz en un encuentro con con afiliados y cargos políticos de la provincia de Jaén.

"Seguiremos trabajando por empoderar a las mujeres, le pese a quien le pese. No nos dan miedo los retos porque tenemos la convicción de estar en el momento concreto y en el lugar adecuado, porque creemos en las mujeres y defenderemos sus derechos en cualquier foro y lugar", ha señalado Ruiz.

La consejera ha asegurado que en su responsabilidad de gobierno ha podido poner "rostro y nombre" a las personas con más necesidad, incluyendo los colectivos de mayores, mujeres o discapacitados, entre otros, y ha subrayado su intención de seguir "trabajando por todos ellos, con el mejor equipo humano, un equipo que no se centra en las peleas de sillones sino en las personas".

En clave nacional, y aludiendo al Gobierno de Sánchez en coalición con Unidad Podemos que "el progresismo no es vender titulares facilones sino trabajar duro y ayudar a los más necesitados en todos los ámbitos".

Sobre su propia formación, Ruiz ha señalado que "Ciudadanos nació con vocación de servicio público, con muchos valientes que estaban hartos de las injusticias sociales y de que los políticos nos mintieran a la cara". En este sentido, ha destacado que Cs cuenta con "gente honrada con ganas de trabajar" y ha augurado que "tras la próxima asamblea, Cs renacerá más fortalecido y más unido que nunca".

Al encuentro han asistido también la parlamentaria andaluza por Jaén, Mónica Moreno; la portavoz de Cs en el grupo municipal, María Cantos, y la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, María José de la Torre, que han completado el cartel de una charla dedicada a la relación entre mujeres y política.