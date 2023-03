La consejera de Igualdad "se posiciona al lado de las víctimas" de la Ley del sí es sí y "no se fía" de cómo se reforme

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López (PP-A), ha señalado este martes que "no se fía" de cómo quede la reforma de la Ley de Garantía integral de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del 'sólo sí es sí', que acabe sacando adelante el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, y ha remarcado que al respecto de esta cuestión ella "se posiciona al lado de las víctimas, no de los violadores, y aquí hay quien se ha posicionado del lado contrario".

"Cuando vea cómo queda, después podré juzgar", ha añadido la consejera a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y a unas horas de que se debata en el Congreso la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE que busca corregir dicha ley que abandera el Ministerio de Igualdad, gestionado por Unidas Podemos en el gobierno de coalición.

Loles López ha apuntado que no conoce la "fórmula al completo" de cómo se va a reformar la normativa, y que "una cosa es cómo se presente y otra cómo quede", pero en todo caso ha avisado, siendo "sincera", que "no me fío" de lo que finalmente vaya a suceder.

Al hilo además del anteproyecto de ley para promover la paridad entre hombres y mujeres en la política y el ámbito empresarial que iba este martes a la reunión del Consejo de Ministros, la titular andaluza de Igualdad ha apuntado que con ella el Gobierno "no viene a anunciar nada nuevo", sino que se limita a "trasponer una directiva europea que, además, fue impulsada por el PP", pero ha apostillado que "lo que sí que puede ser" es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "haya escogido este momento", con "cierto sentido", para anunciar esta iniciativa y "tapar" así "la chapuza de la Ley del 'sí es sí'".

Loles López ha advertido de que a ella "lo que más" le "preocupa" al respecto de esta cuestión es "el dolor que le está causando a muchas mujeres" la aplicación de esta ley, porque "durante cinco meses, cada día", ha habido "mujeres sufriendo", y desde el Gobierno, después de que Pedro Sánchez saliera "con Podemos a aplaudir la ley, durante cinco meses no han hecho absolutamente nada" para corregirla.

MANIFESTACIONES POR EL 8M

"Ha sido vergonzante ver que, mientras hombres violadores salían a la calle, PSOE y Podemos estaban tirándose trastos a la cabeza", ha denunciado la consejera antes de apostillar que ella no sabe "qué van a reivindicar" en el seno del Gobierno este miércoles, 8 de marzo, Día de la Mujer. "No tengo ni idea", ha enfatizado, "pero yo sí tengo claro lo que se reivindica aquí: la unidad y, a nivel personal, la modificación de esta ley, ya", ha remachado.

No obstante, a preguntas de los periodistas sobre si tiene previsto sumarse a alguna de las manifestaciones convocadas con motivo del 8M en Andalucía, la consejera ha explicado que no sabe si podrá porque coincide con la sesión del Pleno del Parlamento andaluz que se celebra este miércoles por la tarde, y en la que ella misma tiene que comparecer, y también votar, en su condición de diputada, el proyecto de ley que modifica la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, cuyo debate final se celebra también este miércoles.

De esta manera, "dependerá del horario" de la votación el que ella pueda asistir a la manifestación o no, según ha expuesto Loles López, que ha aclarado que las coordinadoras provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer sí acudirán a las manifestaciones que se celebren en sus respectivas provincias.

"UNIDAD" FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Por su parte, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, que ha comparecido también en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, ha reivindicado las políticas del Ejecutivo de Juanma Moreno "en favor de la igualdad entre hombres y mujeres", una tarea "transversal que implica a las 13 consejerías", según ha subrayado.

Ha añadido que desde el Gobierno andaluz consideran "fundamental respaldar" la jornada "reivindicativa del 8 de marzo para seguir contribuyendo a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida".

El consejero portavoz ha defendido además que el 8M es "un día en el que tenemos que volver a alzar la voz con toda la rotundidad del mundo contra esa lacra que supone la violencia de género", y al respecto ha defendido que el Gobierno de Moreno "está poniendo todos los medios a su alcance para atajar estos crímenes siempre deleznables", y ante los que "tenemos que estar unidos", porque esa "es la clave del éxito", según ha opinado.

Al respecto, ha lamentado que el Gobierno central de coalición "no está unido como debería para acabar con una ley con consecuencias terribles" --en alusión a la del 'Sólo sí es sí'-- que "ha conseguido que cerca de 150 violadores hayan visto reducidas sus condenas en Andalucía, 720 en España, y que al menos doce violadores hayan quedado en libertad en nuestra comunidad, según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".

El portavoz de la Junta ha remarcado que se trata de "unas cifras inasumibles para cualquier sociedad", y ha denunciado que, "desde hace cinco meses, cada día se rebaja una pena por agresión sexual en Andalucía" en virtud de dicha ley.

"Nadie con sentido común puede entender cómo un error tan mayúsculo no ha sido corregido sobre la marcha, el primer día, y nadie con sentido común entiende que un día como mañana dentro del Gobierno nadie alce la voz contra este despropósito de ley que tanto daño ha hecho y tanto escándalo ha causado en el conjunto de la sociedad española", ha manifestado Ramón Fernández-Pacheco.

El consejero portavoz ha proclamado que es "el momento de dar un paso al frente y acabar con tanto cinismo", así como que "la Junta está y va a estar siempre del lado de las víctimas de violencia de género", y en el Gobierno andaluz creen "firmemente que la igualdad real entre hombres y mujeres no puede quedarse solo en palabras, en buenas declaraciones, en una fecha", ha concluido.