Moreno alardea de "salir al rescate" del PSOE en la reforma del "bodrio" del 'solo sí es sí' "por encima de tacticismos"

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado este jueves que ha sido el grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados quien "ha salido al rescate" del PSOE en cuanto a la reforma de la Ley del 'Solo sí es sí' "en beneficio del conjunto de las mujeres españolas" tras el "abandono sufrido por los socialistas por parte de sus socios de Gobierno".

Así lo ha asegurado durante su intervención en la sesión plenaria. Moreno ha señalado al respecto que "probablemente" han tomado esa decisión "sabiendo que políticamente hubiera sido mejor no apoyar ese bodrio de reforma. Pero por encima de tacticismos, está el interés general de los ciudadanos".

Durante su alocución, el presidente andaluz ha enumerado algunos de los "logros" de su Ejecutivo para "mejorar reputacionalmente" la imagen de la Comunidad Autónoma y impulsar al mismo tiempo los diversos sectores productivos. En este sentido, ha valorado los "buenos datos" en cuanto al turismo, en aras de un segmento "de calidad y desestacionalizado"; el apoyo a los autónomos, "clara marca de la casa"; la 'revolución verde', con proyectos basados en el hidrógeno verde que se van a implantar en la región y el incremento "en dos puntos porcentuales del PIB del sector industrial".

De su lado, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha defendido que, "frente al Gobierno en descomposición que preside Pedro Sánchez", el Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía "ofrece soluciones, no problemas", lo que ha permitido impulsar los sectores económicos de la comunidad, alcanzar récords de exportaciones, crear más empleo y crecer por encima de la media.

"La fórmula del PP en Andalucía pasa por generar estabilidad y simplificar trámites para atraer empresas y mantener las que ya existen, porque así se crea empleo y riqueza, lo que fortalece los servicios públicos", ha destacado, para reprochar que la receta del Ejecutivo socialista consiste en "echar empresas de España, que es lo que pasa por generar miedo, inestabilidad, inseguridad jurídica, por sacarse impuestos de la chistera y

por acosar a los responsables empresariales como si fuesen enemigos públicos".

Durante la sesión de control en el Pleno, el portavoz popular ha cuestionado que en vez de hacer autocrítica, el Gobierno de Sánchez responsabilice de ese maltrato empresarial a la oposición, "por hacer que la gente desconfíe de los servidores públicos, como dijo este fin de semana la

ministra Montero". En este punto, ha ironizado con la "impagable master class de Economía" de la ministra de Hacienda al asegurar en un mitin que "que los abuelos no quieren su pensión para ellos". "Esa es su solución para la inflación: que sube la luz o que los tomates duplican el precio, abuelos, vuestra pensión", ha criticado, tildando esta afirmación de "barbaridad y

falta de respeto a generaciones de andaluces".

Martín ha contrastado que, mientras el gobierno del PP en Andalucía pone en marcha "políticas de desarrollo empresarial competitivas, reglas transparentes e igualdad de condiciones", el socialista, en demasiadas ocasiones, "prefiere expedientes tramitados en servilletas de bar, ayudas sin publicidad destinadas a empresas de amiguetes, o hasta la celebración con prostitutas incluidas, de acuerdos entre empresarios y los mismos servidores públicos que horas antes votaban en el Congreso a favor de abolir la prostitución".

CASO MEDIADOR

En este sentido, el portavoz parlamentario se ha referido a los paralelismos con otros escándalos sufridos en la comunidad durante los gobiernos socialistas, y que fueron negados en repetidas ocasiones por los dirigentes socialistas al asegurar que "no había caso", en alusión a las palabras del ex presidente Griñán sobre los ERE o Invercaria. "Y vaya si había caso, condenados que están por corrupción los dos y otros 20 más", ha

recordado. "Esta película de miedo ya la he visto en Andalucía, se llama corrupción política y su protagonista principal es el Partido Socialista".

Tras apuntar que "lo del caso Mediador lo inventaron aquí, la canción tiene un nombre nuevo, ahora se llama Tito Berni, pero la letra y la música son las mismas que en la Faffe o los ERE", ha reprochado que la respuesta dada por los dirigentes socialistas a la pregunta de qué diputados del partido participaron en esas cenas "haya sido un 'qué más da' que ha sonado como una bofetada a todos los españoles. Es el mismo silencio que intentan extender en esta Cámara ante situaciones tan sangrantes como los efectos de esa ley infame del sí es sí, solo por proteger a sus jefes de Madrid".

EFECTOS DE LA LEY DEL 'SOLO SÍ ES SÍ'

Martín se ha referido entonces al veto que el PSOE andaluz ha impuesto, en dos ocasiones, para que el Parlamento andaluz debata sobre los efectos en nuestra comunidad de la ley del 'Solo sí es sí', "que ha dejado en libertad a una docena de condenados y rebajado penas a más de 140 violadores y agresores sexuales".

"Ni el 8M ha conseguido que rompan la cadena que les tiene atados a Pedro Sánchez y que les separa de Andalucía", ha espetado, criticando esa "obediencia ciega a Pedro Sánchez y el nulo compromiso con las mujeres andaluzas".

Frente a esa "subordinación" a los intereses partidistas del líder del PSOE, el portavoz parlamentario ha elogiado la "altura institucional" del PP, "que nunca pregunta con quién está votando sino para qué y que siempre aporta su fuerza y sus votos para solucionar los problemas de España y de Andalucía, aunque sea votando junto a los que crearon el problema, a los que no piden perdón y a los de la soberbia".