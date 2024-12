El consejero andaluz de Turismo alerta del "caos" por la "ocurrencia" del nuevo registro de viajeros: "Vulnera la ley"

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Acción Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha alertado este miércoles sobre el "verdadero caos" que ha generado la "ocurrencia" de implantar el nuevo registro de viajeros impulsado por el Ministerio del Interior "porque ya el primer día de puesta en marcha se ha visto que ni siquiera la aplicación informática que debía sostener toda esta operativa ha funcionado".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Bernal ha asegurado que, además de este "caos" que genera "enorme inseguridad en los sujetos que deben aplicar" el nuevo registro de viajeros, tanto el PP como el Gobierno andaluz consideran que se trata de una iniciativa que "vulnera claramente el derecho a la intimidad de las personas y también a la ley de protección de datos".

"Esto requiere mayor rigurosidad. No podemos andar al albur de las ocurrencias de cualquiera que tenga capacidad de gestionar en el Gobierno de España", ha criticado el titular andaluz de Turismo, que ha subrayado que "no es de recibo" que un sector "tan importante para la economía no puede ser vapuleado por la primera ocurrencia del ministro del Interior".

En este sentido, Bernal ha recordado que el ministro "no ha contestado a ninguna de las aportaciones" realizadas por la Junta de Andalucía y por el propio sector turístico al nuevo registro "y al final ha vuelto a poner en práctica la primera propuesta de decreto que se aprobó, lo que dice poco de la capacidad de negociación del Gobierno".

"Estamos muy preocupados, no sólo por esta cuestión particular, sino por toda la deriva en cuanto a las decisiones que al final acaban afectando a nuestra primera economía", ha concluido el consejero.