Consejero y expresidente de Cámara de Cuentas discrepa de algunas conclusiones del informe sobre financiación autonómica

Archivo - Imagen de archivo del nuevo logotipo de la Cámara de Cuentas de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero y expresidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía Antonio Manuel López ha presentado un voto particular en relación al informe aprobado por el órgano fiscalizador sobre el sistema de financiación autonómica, ya que cuestiona la "solidez" de algunas de sus principales conclusiones.

La Cámara de Cuentas ha aprobado y dado a conocer este viernes el informe de fiscalización sobre los resultados para Andalucía del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común que ha realizado en el marco de su Plan de Actuaciones de 2025, en el que apunta que "los recursos del Fondo de Garantía" de servicios públicos fundamentales "solo cubrieron el 78,48% del gasto liquidado, generando una insuficiencia de 4.333,15 millones de euros anuales" en dicha región.

Además, el informe apunta que "los recursos para Andalucía del modelo financiaron, de media, el 77,99% del gasto no financiero ejecutado, lo que equivale a una insuficiencia anual de 5.855,08 millones de euros".

Dicho informe ha contado con un voto particular, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha formulado el citado consejero, que fue elegido a propuesta del PSOE y que presidió la Cámara de Cuentas entre los años 2011 y 2021, y en el que se plantean "discrepancias relevantes sobre el enfoque metodológico utilizado y sobre la solidez de algunas de sus principales conclusiones".

El también catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada "no cuestiona la necesidad de revisar el actual sistema de financiación ni que Andalucía deba disponer de recursos suficientes para prestar adecuadamente los servicios públicos", de forma que su "discrepancia" con el referido informe es "fundamentalmente técnica y metodológica", según aclara.

Su objetivo es "advertir de que conclusiones de especial trascendencia económica y política deben estar sustentadas en indicadores y relaciones causales suficientemente robustos".

Así, Antonio López cuestiona que "determinadas afirmaciones del informe puedan sostenerse con la contundencia con la que aparecen formuladas", y detalla que "una de las principales reservas afecta a la conclusión según la cual el sistema habría financiado, como media, el 77,99% del gasto no financiero de Andalucía, lo que el informe traduce en una 'insuficiencia anual' de 5.855 millones de euros".

A juicio del consejero discrepante, esa cifra "debe interpretarse con especial cautela, ya que compara los recursos procedentes del sistema de financiación autonómica con el conjunto del gasto no financiero ejecutado por la Comunidad Autónoma, pese a que dicho sistema no constituye la totalidad de sus fuentes de financiación".

"No puede confundirse una diferencia resultante de la construcción de un indicador con una medida objetiva de la insuficiencia financiera de Andalucía", indica el autor de este voto particular, que cuestiona igualmente "la identificación entre gasto efectivamente realizado y necesidades reales" de financiación.

Al respecto, el consejero indica que "el gasto público depende también de decisiones presupuestarias, prioridades políticas, costes de prestación y niveles de eficiencia", y pone de relieve que "el propio informe reconoce, además, que no existe un criterio técnico que permita determinar objetivamente cuál es el volumen óptimo de financiación necesario para prestar los servicios públicos".

"El gasto observado no puede convertirse automáticamente en una medida de las necesidades objetivas de gasto", sostiene el catedrático y consejero, quien también ha formulado en su voto particular "reservas sobre las conclusiones relativas a la equidad".

Al respecto, explica que "el informe constata diferencias de financiación por habitante ajustado y concluye que determinados fondos tienen un efecto regresivo y contribuyen a una pérdida de equidad global", si bien Antonio López entiende que "desigualdad estadística e inequidad no son necesariamente conceptos equivalentes", y que "una conclusión de esa naturaleza exige definir previamente qué criterio de equidad se utiliza y valorar conjuntamente los distintos objetivos del sistema".

ANÁLISIS DE DÉFICIT Y DEUDA

Otra de las discrepancias que sustentan este voto particular afecta al análisis del déficit y la deuda, ya que el consejero considera que el análisis realizado es "fundamentalmente descriptivo y no permite aislar el efecto específico del sistema de financiación sobre ambas variables, que dependen también de las decisiones de gasto, la política presupuestaria, el ciclo económico y otros factores".

"Una correlación entre financiación, déficit y deuda no permite por sí sola establecer una relación causal", sostiene el voto particular, que señala además que "algunas recomendaciones del informe no presentan una conexión suficientemente directa con los hallazgos obtenidos y reproducen las mismas limitaciones metodológicas detectadas en las conclusiones sobre suficiencia y equidad".