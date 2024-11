El consejero de Justicia critica la "frivolidad" del Gobierno sobre Muface: "Habla de personas como si fueran ganado"

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha criticado este jueves la "frivolidad" del Gobierno de la Nación al abordar el futuro de Muface tras quedar desierta su primera convocatoria para renovar el servicio por la decisión de las aseguradoras de no presentarse a la licitación y ha reprochado al Ejecutivo central su "falta de sensibilidad" por hablar de las personas beneficiarias "como si fueran ganado".

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Nieto ha asegurado que la situación de Muface afecta a unas 400.000 personas en Andalucía "que son mucho más que un número porque estamos hablando de historias clínicas de muchos años que tienen un responsable médico, que habría que pasar a un nuevo sistema" y todo ello supondría un "impacto enorme" para la sanidad pública andaluza si "se incorporaran de golpe a nuestro sistema".

"Me parece una manera tremendamente frívola de actuar desde el Gobierno de España con un asunto que afecta a la salud de las personas, donde independientemente de hablar de lo público o lo privado, lo importante es cómo se atiende a esas personas y que no se pueda hacer con la frivolidad y con la opacidad que se está haciendo", ha lamentado el titular andaluz de Función Pública.

En este sentido, ha criticado que "nadie" del Gobierno "ha hablado de este tema con la Junta de Andalucía" y ha defendido que "lo primero que habría que hacer es que la ministra se pusiera en contacto con la consejera de Salud y hablar sobre si el sistema lo puede asumir y lo que necesite para hacerlo". "Me parece una cosa muy frívola y una manera tremendamente demostrativa de la poca sensibilidad que tiene el Gobierno de España cuando se habla de personas como si fueran cabezas de ganado", ha insistido.

Preguntado por el coste económico que tendría para la Junta asumir la incorporación al SAS de los 400.000 beneficiarios de Muface en la comunidad, Nieto ha señalado que "el coste económico sería mucho, pero es secundario, porque lo que me preocupa es qué pasa con un enfermo crónico que venga de otro sistema, que no se pueda controlar de una forma adecuada y que tenga un problema serio de salud".

"MUFACE NO HA SIDO UN PROBLEMA EN 40 AÑOS"

"¿Por qué no se ha hecho bien ese paso de su sistema actual al sistema público andaluz? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Quién tendrá la responsabilidad? ¿El Gobierno que nunca responde de nada o el que siempre exige todas las responsabilidades a la comunidad autónoma?", se ha preguntado el consejero, que ha confiado en que sea posible un acuerdo en el que "se escuche también a los sindicatos" y el Gobierno demuestre una "capacidad de gestión de la que no hace gala precisamente" para "resolver un problema que hasta ahora no ha sido un problema porque llevamos 40 años con este sistema y los gobiernos anteriores lo han sabido gestionar".

"Si ahora mismo le pregunta a los funcionarios que dependen de la Administración General del Estado cuál es su principal problema, no tenga ninguna duda que es este, el qué pasa con su salud", ha concluido Nieto.