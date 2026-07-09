Consejeros del PP-A agradecen a Moreno su "confianza" para formar parte del nuevo Gobierno andaluz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparece ante los medios de comunicación para informar de la estructura y composición del nuevo gobierno. A 9 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucía, - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Consejeros del Gobierno andaluz a propuesta del PP-A han coincidido este jueves en agradecer públicamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, su "confianza" para formar parte del nuevo Ejecutivo autonómico conformado tras el pacto que el PP-A y Vox suscribieron la semana pasada.

Juanma Moreno ha dado a conocer la composición del nuevo Gobierno andaluz en una comparecencia ante los medios de comunicación en el Palacio de San Telmo en la que ha detallado que el Ejecutivo contará con 13 consejeros y tres vicepresidencias, que estarán en manos de Antonio Sanz (PP-A), Manuel Gavira (Vox) y Carolina España (PP-A).

El nuevo vicepresidente primero, Antonio Sanz, que dirigirá además la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha dado las gracias a Juanma Moreno por su "confianza" en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que ha indicado que asume "con honor y responsabilidad" dicho cargo "con un único objetivo", el de "seguir trabajando por el interés general, desde la moderación, el diálogo y la gestión, para que Andalucía continúe avanzando".

Por su parte, María Carmen Castillo seguirá al frente de la Consejería de Educación, algo que ha valorado como "un orgullo y una responsabilidad" en un comentario en la misma red social en la que también ha agradecido al presidente de la Junta su confianza. "Afronto esta etapa con el compromiso intacto y confiada en que el diálogo seguirá siendo clave para transformar la Educación en Andalucía", ha avisado la consejera.

También Ramón Fernández-Pacheco ha agradecido públicamente a Juanma Moreno que vuelva a contar con él para el cargo de consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y se ha comprometido a seguir "trabajando codo con codo en la defensa del sector primario andaluz".

Rocío Blanco renueva como consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y desde su cuenta de 'X' ha agradecido a Moreno su confianza y permitirle "seguir formando parte de este gran proyecto para Andalucía". Ha añadido que afronta "esta legislatura con ilusión, responsabilidad y el compromiso de trabajar cada día por más y mejores oportunidades para nuestra tierra".

Moreno ha mantenido también en el Gobierno andaluz a Loles López, al frente de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. En la citada red social, ha agradecido al presidente que vuelva a "confiar" en ella y a darle "la oportunidad de seguir formando parte del Gobierno andaluz" al frente de dicho departamento. "No hay mayor orgullo, ni mayor responsabilidad que continuar trabajando por Andalucía", ha remachado.

Por su parte, Rocío Díaz ha escrito en la misma red social que asume "con mucha ilusión, responsabilidad y compromiso la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio". "Es un honor seguir construyendo una Andalucía con más oportunidades para todos", ha comentado también.

Una de las tres 'caras nuevas' del Gobierno andaluz en relación al anterior es Mario Muñoz-Atanet, que ha sido designado para dirigir la Consejería de Fomento y Movilidad. En su cuenta de 'X' ha agradecido a Moreno su confianza, y ha señalado que "es un honor asumir" dicho puesto, un "reto" que afronta "con ilusión y responsabilidad para impulsar proyectos que mejoren las infraestructuras, la movilidad y el bienestar de todos los andaluces", ha agregado.

Junto con Rocío Blanco, Patricia del Pozo es la única consejera que continúa en el Gobierno de Juanma Moreno desde enero de 2019, y en la nueva legislatura será la responsable del departamento de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte.

En su cuenta de 'X', ha agradecido a Moreno su "confianza y generosidad", y ha subrayado que, tras "más de siete años" en su equipo "trabajando por Andalucía", afronta "esta nueva etapa con la misma ilusión que el primer día". "Seguimos mejorando la cultura, el deporte y el patrimonio de Andalucía. ¡Ole y vamos!", ha cerrado su comentario Patricia del Pozo.

Finalmente, José Antonio Nieto continuará en el Gobierno andaluz, ahora al frente de la nueva Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública. Desde su cuenta de 'X', el hasta ahora consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública ha agradecido a Moreno que cuente con él "de nuevo en este camino". "Andalucía tiene muchas más metas que lograr en el futuro y me dejaré la piel para trabajar en ello", ha prometido.