El Consejo Andaluz de Enfermería señala un 36% menos de puestos específicos de enfermería especialista que la media

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SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) y los ocho colegios provinciales ha reclamado un impulso al desarrollo efectivo de las especialidades enfermeras en Andalucía, ante las "importantes diferencias respecto a otros territorios españoles en la implantación de puestos específicos para estos profesionales".

Bajo el lema 'Andalucía no puede quedarse atrás. La Enfermería no puede esperar', las instituciones colegiales han presentado una campaña conjunta a las puertas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con el objetivo de "situar el desarrollo de las especialidades enfermeras entre las prioridades del debate sanitario y reclamar a las administraciones competentes medidas que permitan aprovechar la formación y las competencias de estos profesionales en beneficio de la ciudadanía".

En una nota remitida por la entidad a partir de los datos del Ministerio de Sanidad y de las cifras de población del INE correspondientes a 2024, Andalucía contabilizaba 18,80 profesionales contratados como especialistas en el sistema sanitario público por cada 100.000 habitantes, frente a los 29,17 de la media nacional, lo que supone una tasa aproximadamente un 36 % inferior.

"La diferencia es aún mayor respecto a comunidades como Galicia, con 40,73 puestos por cada 100.000 habitantes; Murcia, con 38,83; o Cataluña, con 33,06", ha subrayado.

"Andalucía cuenta con profesionales de Enfermería altamente cualificados, que han realizado un importante esfuerzo formativo para especializarse. Lo que necesitamos es que esa preparación se traduzca en un desarrollo efectivo de las especialidades dentro del sistema sanitario. No podemos permitir que las oportunidades de ejercer como especialista dependan de la comunidad autónoma en la que se trabaje", ha señalado el presidente en funciones del Consejo Andaluz de Enfermería, Rafael Campos.

Según la información facilitada por los servicios autonómicos de salud al Ministerio de Sanidad, en los datos correspondientes a 2024 "Andalucía no comunicó profesionales contratados específicamente en Enfermería Pediátrica, Enfermería Familiar y Comunitaria ni Enfermería Geriátrica en los ámbitos de Atención Primaria y Atención Especializada analizados".

En cambio, según ha indicado el CAE, "otras comunidades sí registraron puestos específicos en estos ámbitos". "Cataluña, por ejemplo, declaró 1.363 puestos de Enfermería Familiar y Comunitaria y 482 de Enfermería Pediátrica, mientras que Madrid registró 807 puestos específicos de Enfermería Pediátrica", ha explicado.

"Estos datos no significan que Andalucía carezca de profesionales con estas especialidades ni que no existan enfermeras que desarrollen funciones en dichos ámbitos, sino que ponen de manifiesto las diferencias en la implantación de puestos específicamente reconocidos como tales dentro del sistema sanitario público", ha remarcado.

"No estamos hablando únicamente de reconocimiento profesional. Estamos hablando de aprovechar mejor los conocimientos de enfermeras preparadas para atender necesidades específicas de salud, desde la infancia hasta el envejecimiento, pasando por la prevención, la atención comunitaria o la salud mental. Desarrollar las especialidades es también una oportunidad para mejorar la atención que recibe la ciudadanía", ha añadido el presidente en funciones del CAE.

Ante esta situación, el Consejo Andaluz de Enfermería y los ocho colegios provinciales han pedido "avanzar en la planificación y el desarrollo efectivo de las especialidades, con medidas que permitan adecuar progresivamente los puestos específicos a las necesidades asistenciales de la población".

Las instituciones colegiales han exigido que "se analice la situación de cada especialidad, se definan las necesidades existentes y se establezcan actuaciones concretas que faciliten la incorporación de profesionales especialistas a los ámbitos para los que han recibido una formación específica".

"La Enfermería andaluza tiene mucho que reivindicar y ha llegado el momento de que nuestras demandas se traduzcan en compromisos concretos. Contamos con profesionales altamente cualificados, pero necesitamos que su preparación y sus competencias tengan el reconocimiento y el desarrollo que merecen dentro del sistema sanitario. Porque Andalucía no puede quedarse atrás y la Enfermería no puede esperar", ha concluido Rafael Campos.