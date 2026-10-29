El Consejo Andaluz de Universidades insta a petición de los rectores a que los préstamos concedidos sean a interés cero

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha emitido informe favorable al proyecto de ley de presupuestos para 2027 cuya aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha quedado aplazada como consecuencia de los tres días de luto decretados en la comunidad en señal de luto y respeto por las víctimas mortales y heridos tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo).

En dicho informe, se recogen "observaciones" que en el caso del artículo 38 del proyecto de ley de presupuestos están relacionadas con la concesión de préstamos a las universidades públicas. Sobre este particular, y a petición de los rectores, se insta a que la Junta "conceda los préstamos sin intereses al tener en cuenta que la finalidad de las inversiones es la de prestar un servicio público".

"Si finalmente se mantienen los intereses, que el máximo sea un 0,5% y con una carencia mínima de tres años". Además, se plantea la "posibilidad de compatibilizar las universidades públicas de Andalucía el uso de remanentes no afectados con los préstamos a las universidades públicas andaluzas".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció en el Parlamento que el proyecto de ley de presupuestos andaluces recogerá una partida de 50 millones de euros destinada a las universidades públicas para que puedan reformar sus edificios y acometer obras de inversión extraordinaria. Serán 50 millones en "préstamos finalistas" para "responder de esta forma a una demanda de los rectores".

Las cuentas autonómicas para 2027, las primeras del Gobierno PP-Vox, alcanzará los 54.716 millones de euros, un 6% más que en 2026. Para políticas sociales serán 35.246 millones --dos de cada tres euros--, lo que supone un incremento de cerca del 70% con respecto al último presupuesto del Gobierno socialista. Para Sanidad, el presupuesto rondará los 17.000 millones de euros, "un 72% más que en 2018"; para Educación, 11.889 millones, un 56% que hace siete años; y para Dependencia, 3.308 millones, lo que supone "casi triplicar".