El Consejo Escolar aboga por "acostumbrarse" a la educación presencial y telemática y pide modificar el currículo

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente Consejo Escolar de Andalucía, José Antonio Funes, ha destacado durante su intervención en la subcomisión de políticas sociales y demás servicios esenciales de la Comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19, constituida en el Parlamento autonómico, que "nos tenemos que acostumbrar a que la enseñanza va a ser una especie de híbrido en el que se compatibilice lo presencial y lo temático", al tiempo que ha manifestado que "es el momento de modificar el currículo, absolutamente inabarcable y sobrecargado".

Así, Funes ha señalado que la nueva normalidad "tiene que impulsar cambios" en la educación, porque "no podemos pretender volver de la misma forma, ya que siempre está latente el miedo". "El virus nos ha obligado a adoptar el plan b que nadie tenía" porque "nos hemos visto en una situación de golpe, que ha supuesto un cambio impresionante, y eso también va a ser motivo para impulsar aquellos cambios que sean necesarios", ha afirmado, par añadir que "hay que hacer una renovación profunda y replantear muchas cosas".

"El tema educativo no es un asunto más", ha afirmado Funes y "debería ser un espacio de encuentro" porque aquí "se trabaja por la Andalucía del futuro y eso exige seriedad y rigor y, sobre todo, la buena fe llegar a acuerdos". Así, ha pedido a los diputados que "no sean maximalistas" y en el grupo de trabajo para abordar un pacto social por la educación "se pongan objetivos concretos y precisos con los que se puede estar de acuerdo".

Además, ha tachado de "complicadísima" las situación generada por el Covid-19, en la que "el profesorado ha tenido que reiventarse y los padres han tenido que hacer de docentes", y también para los alumnos y para la administración, que "ha tenido que estar proponiendo soluciones ante algo que nadie había vivido", por lo que ha pedido "generosidad", al tiempo que ha reconocido que "hay lagunas y hay que resolverlas".

De este modo, Funes ha afirmado que "a lo mejor hay que replantear el presupuesto educativo" y ha defendido "una financiación justa". Además, ha señalado que la pandemia "ha dejado a la luz una brecha

digital importante, que se ha solventado a lo largo del proceso", pero, añade, "habrá que estar muy pendiente al inicio de curso para saber dónde han estado los fallos para que si se diera un rebrote contar con todos los medios". "Nos tenemos que acostumbrar a que la enseñanza va a ser una especie de híbrido en el que se compatibilice lo presencial y lo temático".

En este sentido, ha afirmado que la brecha digital "no es solo no disponer de medios telemáticos, sino también no sacarle todo el jugo que se le puede sacar", lo que "hay que atajar con medios y formación". Y ha apuntado a que existe una brecha sociocultural "muy seria" que "ataja la educación presencial con becas, clases de apoyo, etcétera, y esto con la enseñanza telemática no se ha dado" y otro alumnado que "se ha visto seriamente perjudicado" como es el de

necesidades educativas especiales y de apoyo, que "ya tiene dificultades con la enseñanza no presencial".

Asimismo, Funes ha manifestado que "es el momento de modificar el currículo, absolutamente inabarcable y sobrecargado", ha asegurado que "ha quedado tocada" la enseñanza emocional que "hace que el niño no se encuentre perdido" y ha apuntado "a situaciones absolutamente duras en la conciliación".

SE APUESTA POR LA EDUCACIÓN PRESENCIAL AL INICIO DE CURSO

De cara a al próximo curso, el presidente del Consejo Escolar de Andalucía ha recordado que a través de la comisión permanente hicieron propuesta a la Consejería de Educación y Deporte a cómo debiera ser la vuelta a las aulas. Así, "se apuesta por una educación presencial porque esta tiene valores comunicativos que no tiene la telemática". Pero, ha precisado, "hay que volver con seguridad".

Entre las medidas también está la realización de un examen inicial a todo el alumnado para "saber qué habría que reforzar" y "se habla de recreos o de entrada escalonada".

"Hay que hacer las cosas con seguridad pero no se pueden decir cosas imposibles como reducir la ratio a 15 alumnos, porque no hay centro que aguante una división de ese tipo", ha afirmado, para añadir que el Consejo Escolar "no entra en la presentación detallada o cómo debiera ser el inicio de curso, porque, entre otras cosas, estamos a la espera de cómo evoluciona y las directrices de las autoridades sanitarias", concluye.