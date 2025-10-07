El Consejo de Gobierno abordará este miércoles las alegaciones al proyecto estatal sobre inversión en redes eléctricas

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto abordar en su reunión semanal de este miércoles, 8 de octubre, las alegaciones realizadas en el marco del procedimiento abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

Según figura en el orden del día publicado por la Junta de Andalucía y consultado por Europa Press, también se estudiarán otras cuestiones como la Resolución de 9 de septiembre de 2025 del Director Gerente de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, por la que se declara de emergencia la contratación del 'Servicio de apoyo a la lucha contra incendios forestales con aviones anfibios ligeros para el lanzamiento de agua durante el periodo restante de alto riesgo 2025'.

Además, el Ejecutivo andaluz analizará el aforo de producción de olivar en Andalucía para la campaña 2025-2026, elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. En esta misma línea, abordará la aprobación por la citada Consejería de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a las pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, destinadas a la realización de inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios.

En otro de los puntos del día, la Junta de Andalucía tomará conocimiento de las actuaciones realizadas por la Consejería de Salud y Consumo en materia de salud mental. Asimismo, el Gobierno andaluz dará cuenta del sistema integral de digitalización de la gestión de los puertos autonómicos andaluces.