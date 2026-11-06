El Consejo de Gobierno adelanta al martes 10 su reunión semanal para no coincidir con el Pleno del Parlamento

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía adelanta al martes 10 de noviembre su habitual reunión semanal para evitar la coincidencia con el Pleno del Parlamento andaluz, que comienza el miércoles 11 a las 12,00 horas, según han confirmado fuentes del ejecutivo andaluz a Europa Press.

Será la primera reunión del ejecutivo andaluz tras la aprobación en el último Consejo de Gobierno del Proyecto de Ley del Presupuesto para 2027. Precisamente, la sesión de la cámara autonómica abordará el miércoles 11 el debate de las enmiendas a las cuentas, un Pleno al que no asistirán los diputados de Adelante Andalucía y Por Andalucía, en señal de apoyo a la huelga general convocada para dicho día.

Asimismo, el Pleno elegirá a Marta Bosquet como defensora del Pueblo Andaluz. La expresidenta del Parlamento es la única candidata propuesta para suceder a Jesús Maeztu en el cargo. La sesión también abordará la elección del presidente del Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).

También sobre RTVA, el Parlamento votará a María Jesús Botella como sustituta de Lourdes Fuster como consejera del Consejo de Administración del ente público. El resto de consejeros tomaron posesión de sus cargos el pasado miércoles.