El Consejo Regulador de DOP Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles se une al Programa 'Embajadores'

El CEO del Palacio de Congresos de Córdoba, Juan Salado (dcha.), y el presidente y representante legal del consejo regulador, Javier Martín Fernández, durante la firma. - PALACIO DE CONGRESOS

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles se ha adherido al Programa 'Embajadores' del Palacio de Congresos de Córdoba, iniciativa que impulsa la creación de alianzas estratégicas con instituciones y entidades de referencia para fortalecer la proyección de Córdoba como destino de congresos, eventos y grandes encuentros profesionales.

Según ha indicado el espacio congresual en una nota, la incorporación del Consejo Regulador a 'Embajadores' supone "un paso significativo en la construcción de sinergias entre el sector agroalimentario y el ámbito congresual y cultural". El prestigio de las Denominaciones de Origen Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles se une al impulso del Palacio de Congresos de Córdoba como "motor de atracción de eventos, reforzando la imagen de la provincia como territorio de excelencia, tradición e innovación".

El acto de adhesión ha contado con la presencia del CEO del Palacio de Congresos de Córdoba, Juan Salado, y del presidente y representante legal del consejo regulador, Javier Martín Fernández, quienes escenificaron la firma del acuerdo.

Los fines del Consejo Regulador se centran en la representación, defensa, garantía, formación, investigación, desarrollo e innovación de mercados y promoción, tanto de los vinos y vinagres amparados, como de las propias Denominaciones de Origen. Con esta adhesión, el consejo regulador refuerza su compromiso con la difusión de la excelencia de los productos de Montilla-Moriles y su estrecha vinculación con la ciudad de Córdoba y su proyección nacional e internacional.

El Palacio de Congresos de Córdoba, por su parte, consolida a través de este programa su papel como punto de encuentro entre el tejido económico, social y cultural de la provincia y los agentes que promueven el desarrollo y la internacionalización de Córdoba, posicionándose como un motor de atracción para el turismo congresual y de eventos.