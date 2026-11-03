El Consorcio de Seguros moviliza 237 peritos más para acelerar las indemnizaciones por los terremotos en Granada

Archivo - Imágenes de los efectos de los terremotos en Granada. - CAFINCAS - Archivo

MADRID/GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha acordado este martes la declaración de emergencia solicitada por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que ampara la contratación extraordinaria de los servicios periciales necesarios para valorar los daños de la serie sísmica que se registró en la provincia de Granada desde el 14 de agosto.

Según señalan en un comunicado, el objetivo es que las familias, las comunidades de propietarios, los comercios y las empresas afectados reciban su indemnización "lo antes posible". Añaden que la concentración de los terremotos en el tiempo y en el territorio provocó una entrada masiva de solicitudes "que superó la capacidad de la red pericial ordinaria del Consorcio".

Seis días después del inicio de la serie sísmica, el 20 de agosto, el CCS ya había recibido 11.014 solicitudes de indemnización, lo que implicó un exceso de carga de trabajo para los peritos que impedía garantizar una atención ágil y de calidad, pese a que la red ordinaria se encontraba plenamente movilizada. En total, 94 peritos incorporados a la gestión de la siniestralidad.

Por eso, el Comité de Dirección del Consorcio activó el 21 de agosto el procedimiento de emergencia que prevé la Ley de Contratos del Sector Público para incorporar de inmediato nuevos profesionales y gabinetes periciales.

Finalmente, el Consorcio ha movilizado un dispositivo extraordinario de 237 peritos con un coste estimado de 4,1 millones de euros que la entidad financia con sus fondos propios. En total, ha recibido más de 72.000 solicitudes de indemnización por la serie sísmica, más del 90% de viviendas y comunidades de propietarios.

CÓMO SOLICITAR LA INDEMNIZACIÓN

El Seguro de Riesgos Extraordinarios, que gestiona el Consorcio, cubre los daños que causan los terremotos en las personas y en los bienes que tuvieran una póliza de seguro en vigor cuando ocurrieron. No hace falta que se declare zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Los afectados que aún no lo hayan hecho pueden comunicar sus daños por sí mismos, a través de su aseguradora o por medio de su agente o corredor. Las vías más rápidas son el teléfono 900 222 665, de lunes a viernes, de 9,00 a 18,00 horas, y la web www.consorseguros.es. Después, un perito visitará al asegurado para valorar los daños. El Consorcio paga siempre directamente a los beneficiarios, por transferencia bancaria.