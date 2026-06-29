La cónsul del Perú defiende en la UPO el papel de la diplomacia para "contribuir a la estabilidad internacional"

María del Rosario Botton Girón, cónsul general del Perú en Sevilla y directora del taller 'Introducción a la carrera diplomática: funciones, ejes de acción y práctica profesional', que se celebra en los cursos de verano de la UPO. - UPO

CARMONA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El escenario internacional atraviesa una etapa marcada por desafíos globales como el cambio climático, las tensiones geopolíticas, las demandas sociales y la transformación tecnológica. En este contexto, la diplomacia continúa desempeñando un "papel fundamental para fortalecer la cooperación entre países y contribuir a la estabilidad internacional".

Así lo sostiene María del Rosario Botton Girón, cónsul general del Perú en Sevilla y directora del taller 'Introducción a la carrera diplomática: funciones, ejes de acción y práctica profesional', que se celebra este lunes dentro de la 24 edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona, ha informado la institución en una nota.

Según explica la diplomática, el actual contexto multipolar obliga a reforzar los mecanismos de cooperación internacional frente a los desafíos compartidos. A su juicio, la respuesta a muchos de los problemas que afrontan las sociedades contemporáneas pasa por fortalecer el diálogo y la colaboración entre Estados en un momento en el que el sistema multilateral se enfrenta a importantes tensiones.

Lejos de la imagen tradicional asociada únicamente a las relaciones entre gobiernos, Botton recuerda que la carrera diplomática constituye un servicio público orientado a la defensa de los intereses nacionales y al fortalecimiento de los vínculos entre países y ciudadanos. "Los diplomáticos somos servidores públicos al servicio de nuestro país y no de un gobierno", señala. En este sentido, destaca el papel de estos profesionales como promotores de la cooperación internacional, la defensa de los intereses nacionales y la construcción de la paz social en el ámbito internacional.

La directora del taller considera que la capacidad de adaptación se ha convertido en una de las competencias más importantes para quienes desarrollan su labor en el servicio exterior. "Los cambios constantes del escenario internacional, junto con el impacto de las nuevas tecnologías, exigen profesionales preparados para adaptarse a contextos cada vez más complejos. La resiliencia y la capacidad de adaptación serán decisivas para seguir defendiendo nuestros intereses en el escenario internacional", afirma.

Uno de los ámbitos más desconocidos de la acción diplomática es el trabajo que realizan los consulados. Aunque para muchos ciudadanos estas instituciones sólo adquieren visibilidad en situaciones de emergencia o cuando se requiere realizar algún trámite administrativo, su actividad abarca funciones mucho más amplias. Botton destaca especialmente la labor humanitaria y de acompañamiento que desarrollan los consulados generales, actuando como enlace entre los ciudadanos residentes en el extranjero y los servicios públicos del país de acogida.

Además de la atención consular, estas instituciones desempeñan un papel relevante en la promoción cultural, económica y científica de los países que representan. "Los consulados son un puente entre las comunidades de connacionales y las instituciones del Estado receptor", explica la cónsul general, quien subraya la importancia de esta función en contextos de creciente movilidad internacional.

Respecto a quienes desean incorporarse a la carrera diplomática, Botton considera que la vocación de servicio constituye uno de los requisitos esenciales. A ello se suman la capacidad de adaptación, la disposición permanente para atender a los ciudadanos y una sólida formación académica. En el caso de Perú, el acceso a la carrera diplomática requiere superar un exigente proceso selectivo que incluye varias pruebas eliminatorias y dos años de formación especializada a tiempo completo en diplomacia y relaciones internacionales.

La directora del taller reconoce que se trata de una profesión exigente, que requiere un elevado grado de compromiso, vocación de servicio y capacidad de adaptación. Sin embargo, destaca también las oportunidades que ofrece para contribuir al entendimiento entre sociedades y prestar apoyo a los ciudadanos en escenarios internacionales cada vez más complejos. Botton subraya además que el ejercicio de la diplomacia sigue planteando desafíos particulares para muchas mujeres, especialmente por las exigencias de movilidad, disponibilidad y responsabilidad que conlleva la carrera exterior. "Es una carrera llena de satisfacciones, pero requiere mucho compromiso y valentía, sobre todo si eres mujer", concluye.

El taller 'Introducción a la carrera diplomática: funciones, ejes de acción y práctica profesional' ofrece una aproximación al funcionamiento del servicio exterior, las principales funciones diplomáticas y consulares, así como a los desafíos y oportunidades que plantea actualmente una profesión clave para las relaciones internacionales.