Controlado el incendio que afecta a un paraje rural en Pinos Puente (Granada)

Incendio en Pinos Puente. - INFOCA

GRANADA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que desde el mediodía de este martes venía afectando a un paraje rural de la localidad granadina de Pinos Puente ya se encuentra controlado y el Infoca mantiene a activos trabajando en la zona para su definitiva extinción.

Así lo ha informado en sus redes sociales el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

El propio Infoca avisó de la activación de las llamas en torno a las 12,15 horas, y desde entonces se movilizó a un contingente conformado, en principio, por nueve bomberos forestales con un vehículo autobomba, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y un helicóptero ligero.