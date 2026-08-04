El teléfono del 112 atiende más de 1.500 emergencias durante la operación salida de agosto en la provincia de Sevilla

Archivo - Vehículos circulan en la salida de Sevilla hacia la costa. A 11 de abril de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha atendido durante la operación salida de agosto, que ha tenido lugar este pasado fin de semana entre las 15,00 horas del viernes, 32 de julio, hasta las 00,00 horas del lunes, 3 de agosto; un total de 1.563 incidencias en la provincia de Sevilla, lo que supone el 20,9 por ciento de todas las situaciones gestionadas en toda Andalucía.

Según ha informado en una nota de prensa la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Conserjería de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, la cifra ha supuesto un 23,5 por ciento menos de incidentes gestionados en comparación con el mismo periodo anterior en la provincia de Sevilla, cuando atendieron 2.045 emergencias.

De esta forma, las causas más recurrentes de aviso al teléfono único de emergencias en Sevilla han sido asistencias sanitarias (619 situaciones), seguidas por casos relacionados con seguridad ciudadana (333), incidencias de tráfico (169), incendios (136), emergencias relativas al bienestar animal (75), accidentes de circulación (59), solicitudes de servicios sociales (24), anomalías en servicios básicos (23) y avisos por rescates y salvamentos (16), entre otros.

En este sentido, la provincia de Sevilla ha sido la segunda en la comunidad que más emergencias ha coordinado, después de Málaga, que ha atendido 1.800 casos. Tras ellas están Cádiz (1.117 incidencias), Granada (908), Almería (662), Huelva (514), Córdoba (509) y Jaén (409).

Además, los días con mayor volumen de trabajo en Sevilla han sido el sábado 1 y domingo 2 de agosto, con 650 incidencias cada día que han tenido lugar con más frecuencia entre las 12,00 y las 13,00 horas. De hecho, los gestores del 112 han llegado a coordinar hasta 191 incidencias en ese tramo este pasado domingo, según ha indicado la nota de prensa.

Por su parte, los centros coordinadores de urgencias y emergencias del 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la misma Consejería, han realizado 35 asistencias sanitarias por accidentes de tráfico en la provincia sevillana durante esta operación.

Asimismo, en cuanto a las urgencias y asistencias sanitarias 'in situ', el 061 ha atendido en este periodo a siete personas a través de sus equipos asistenciales.