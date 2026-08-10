Controlado un incendio que ha afectado a un terreno agrícola de Cástaras en la Alpujarra de Granada

Imagen del incendio de Cástaras ya controlado. - PLAN INFOCA

GRANADA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio que en la tarde-noche de este pasado domingo se declaró en un terreno agrícola del término municipal de Cástaras, en la Alpujarra y vertiente sur del Parque Natural de Sierra Nevada de Granada, ha quedado controlado este lunes por la tarde.

Así lo han señalado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la Agencia Andaluza de Emergencias consultadas por Europa Press que han precisado que este incendio no ha sido forestal, sino que ha afectado a 1,3 hectáreas de terreno agrícola.

Tras la declaración del incendio en torno a las 21,00 horas del domingo se trasladaron al lugar dos técnicos de operaciones, dos agentes medioambientales y siete grupos de bomberos apoyados por tres vehículos autobomba y dos helicópteros. El incendio quedó controlado pasada la medianoche, y se ha dado por controlado este lunes a las 17,00 horas.