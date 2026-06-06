Controlado el incendio en Baños de la Encina (Jaén) que movilizó un helicóptero

Incendio declarado en Baños de la Encina (Jaén) el 6 de junio de 2026.
Incendio declarado en Baños de la Encina (Jaén) el 6 de junio de 2026. - PLAN INFOCA
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 6 junio 2026 18:30
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BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca han controlado el incendio que se ha declarado en la tarde de este sábado, 6 de junio, en el término municipal de Baños de la Encina que provocó que se movilizara un helicóptero.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X (antes Twitter), consultada por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones y dos agentes medioambientales.

Tal y como ha concretado el Plan Infoca a Europa Press, en la zona afectada por el incendio ya ha cesado de sus labores el helicóptero semipesado.

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