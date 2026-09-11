La convivencia entre turistas y residentes centra el debate sobre el futuro del turismo, según un estudio de la UJA

Un grupo de turistas ante la Catedral de Jaén. - UJA

JAÉN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El debate sobre el futuro del turismo en Andalucía ya no gira únicamente en torno a cuántos turistas recibe la comunidad o cuánto gasto generan, sino también sobre una cuestión cada vez más decisiva: cómo compatibilizar el desarrollo turístico con la calidad de vida de las personas que residen en los destinos.

En este contexto, un nuevo estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Jaén (UJA) aporta evidencia científica sobre cuáles deberían ser las principales prioridades para avanzar hacia una gobernanza turística socialmente más sostenible.

Con el título 'Prioridades de gobernanza para las relaciones entre turistas y residentes en Andalucía: un estudio exploratorio basado en la opinión de expertos desde una perspectiva de sostenibilidad social' ha sido publicado en 'Sustainable development', revista científica internacional de alto impacto editada por Wiley, una de las principales editoriales académicas a nivel internacional.

El trabajo parte de una idea fundamental: el éxito de un destino turístico no puede seguir evaluándose exclusivamente mediante indicadores como el número de turistas, las pernoctaciones o el gasto turístico, sino que hay que incorporar de manera sistemática otros indicadores relacionados con la dimensión social de la sostenibilidad, según ha informado este viernes la UJA.

"Los resultados presentados en este estudio revelan un amplio consenso sobre la necesidad de transformar algunos de los actuales mecanismos de gobernanza turística en Andalucía", ha explicado el profesor Juan Ignacio Pulido, que lo firma junto a otros investigadores como Jairo Casado e Isabel Carrillo, vinculados al Laboratorio de Análisis e Innovación Turística (LAInnTUR) de la Universidad jiennense.

En este sentido, ha considerado que "es necesario desarrollar una planificación turística a largo plazo que trascienda los ciclos políticos y garantice continuidad en las estrategias".

Igualmente, el también catedrático de Economía Aplicada y responsable del LAInnTUR ha añadido que "se requiere una delimitación más clara de las responsabilidades entre administraciones y una participación más efectiva de los diferentes actores implicados en la gestión turística".

Según el estudio, especial importancia adquiere la incorporación de la población residente a la evaluación del turismo. En este aspecto, los autores plantean la creación y seguimiento periódico de indicadores de satisfacción de la comunidad local, incluyendo cuestiones como la vivienda, la seguridad, los servicios públicos o la calidad de vida, de manera que el bienestar de quienes viven permanentemente en los destinos se convierta también en un criterio esencial para medir su éxito turístico.

El artículo destaca también el potencial de los destinos de interior y rurales para contribuir a una distribución territorial más equilibrada de la actividad turística en Andalucía.

De esta manera, la movilidad sostenible se plantea como prioritaria, junto con una mejor utilización de la tecnología para prever concentraciones de visitantes y gestionar los flujos turísticos antes de que se produzcan situaciones de saturación. La tecnología, además, debe actuar como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones y no como un sustituto de una adecuada planificación y gobernanza del destino.

DISCREPANCIAS

Los autores han identificado también los aspectos en los que existen mayores discrepancias: los incentivos fiscales, algunas medidas relacionadas con las viviendas de uso turístico y determinados instrumentos destinados a proteger el comercio local y la identidad cultural.

"Estas discrepancias no implican necesariamente desacuerdo sobre la necesidad de mejorar la dimensión social de la sostenibilidad, sino sobre qué instrumentos resultan más justos, eficaces, aplicables y adecuados a las diferentes realidades territoriales de Andalucía", ha afirmado Pulido.

Así, una de las principales aportaciones de la investigación consiste en demostrar que no existe una solución única válida para todos los destinos andaluces y que las características y los problemas de una gran ciudad patrimonial, un municipio costero sometido a una elevada presión turística, un destino rural o un territorio de interior son diferentes, por lo que las políticas deben adaptarse a cada contexto.

"La investigación adquiere especial relevancia en el momento actual, en el que Andalucía afronta una reflexión de fondo sobre qué modelo turístico quiere desarrollar en las próximas décadas y cómo compatibilizar competitividad, crecimiento económico, sostenibilidad y convivencia", ha señalado.

Este trabajo se enmarca en una línea de investigación desarrollada por este grupo de investigadores de la UJA orientada a generar conocimiento científico aplicable a la planificación y gestión de los destinos turísticos, especialmente en ámbitos relacionados con la sostenibilidad, la gobernanza, el comportamiento turístico y la inteligencia aplicada a la toma de decisiones.

Su publicación en una revista como 'Sustainable development', reconocida entre las publicaciones científicas de referencia en el ámbito del desarrollo sostenible a nivel mundial, refuerza la proyección internacional de la investigación desarrollada por este grupo desde la Universidad de Jaén y su contribución a uno de los grandes debates actuales de la política turística.