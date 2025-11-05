Convocada una nueva edición del premio de investigación de la EASP y la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), Blanca Botello, y el presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla (Ramao), Armando Zuluaga, han firmado una nueva edición del convenio de colaboración entre ambas instituciones, incluyendo una nueva edición del premio que dan a la mejor investigación en salud pública.

Este premio, que está en su tercera edición, está vinculado a uno de los objetivos de la EASP, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, esto es, "realizar y potenciar la investigación de excelencia en salud pública".

Según ha informado en una nota de prensa la EASP, en palabras de su directora gerente, Blanca Botello, "este premio que convocamos un año más junto a la Ramao, queremos que contribuya a visibilizar la investigación que se realiza en salud pública, una disciplina que impregna prácticamente todas las vertientes de la salud de la ciudadanía, y cuyas actuaciones se dirigen a la población y no sólo al individuo". Con la firma de este nuevo convenio, ambas instituciones van a impulsar también el desarrollo de nuevas actividades y áreas de trabajo conjunto, ha añadido.

El presidente de la Ramao ha remarcado por su parte su satisfacción por el convenio firmado entre las dos instituciones y ha mostrado su deseo de "seguir manteniendo esta colaboración con tan prestigiosa institución", pues ambas están comprometidas con la investigación y la difusión del conocimiento.

La convocatoria, que puede consultarse en las páginas web de la EASP y de la Ramao establece que los trabajos candidatos deben haberse publicado en una revista científica entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de julio de 2025. Las candidaturas tendrán que presentarse telemáticamente antes del 14 de noviembre de 2025.

En ediciones anteriores se han premiado trabajos sobre la relación entre los trastornos del sueño y la obesidad, el riesgo de cáncer trabajando al aire libre o la enfermedad ocular del tracoma, una conjuntivitis granulosa y contagiosa, que llega a causar la ceguera.