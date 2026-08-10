Convocan una concentración el 5 de septiembre en Linares-Baeza (Jaén) para exigir mejorar ferroviarias

Participantes en la rueda de prensa para informar de la protesta - PLATAFORMAS EN DEFENSA DEL FERROCARRIL

JAÉN 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las plataformas en Defensa del Ferrocarril de Linares-Baeza y la provincia de Jaén, junto con la del Centro de La Mancha (PFCM) y de toda Andalucía Oriental han convocado una concentración el próximo sábado 5 de septiembre en la estación de Linares-Baeza (Jaén).

El objetivo de la movilización es exigir garantías de servicio, continuidad y mejoras en los corredores ferroviarios de la zona, la construcción del tramo Mora-Alcázar y la paralización definitiva del proyecto del baipás por Montoro (Córdoba).

Según han informado los colectivos convocantes en rueda de prensa, la protesta coincidirá con el último día de circulaciones en la estación antes del cierre temporal, previsto para el 6 de septiembre, de la línea 400 --Alcázar de San Juan - Cádiz-- con motivo de las obras de la autopista ferroviaria Algeciras - Zaragoza.

La jornada reivindicativa comenzará a las 11,45 horas con un acto de '¡Hasta luego!' al Intercity Madrid - Alcázar de San Juan - Almería. Las plataformas denuncian que, si bien Renfe ha anunciado que mantendrá conexiones en autobús entre Linares-Baeza y Almería, "no se dará alternativa alguna desde Linares-Baeza", ni siquiera para conectar con los trenes de Media Distancia en Almuradiel (Ciudad Real).

Sobre este punto, el alcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de la Estación de Linares-Baeza, Melchor Villalba, ha lamentado la falta de alternativas y ha defendido "el pasado, el presente y el futuro" de la estación.

En la misma línea, la alcaldesa de Jódar, Juana Cazorla, ha advertido de que no van a consentir la pérdida de la única conexión con Madrid en comarcas como Jódar, Moreda o Cabra del Santo Cristo. "Si el servicio de autobuses no llega hasta Almuradiel para transbordar al tren, perderemos las conexiones ferroviarias con Madrid y el centro peninsular", ha avisado, al tiempo que ha instado a Renfe y al Ministerio de Transportes a corregir la situación.

Posteriormente, a las 12,30 horas, se celebrará la concentración principal frente a la fachada de la estación, para la cual se ha hecho un llamamiento a la participación de toda la sociedad, instituciones y partidos de Jaén, Andalucía Oriental y Castilla-La Mancha.

El responsable de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Linares-Baeza y la provincia de Jaén, Luis Marín, ha criticado el "mal estado" de las infraestructuras, marcadas por múltiples limitaciones temporales de velocidad (LTV), así como la falta de trenes y las malas condiciones del material rodante disponible, apuntando a "problemas de climatización insoportables en verano".

Asimismo, ha censurado las políticas del Ministerio de Transportes y de Renfe orientadas a "externalizar y privatizar servicios o cerrar talleres como el de Miranda de Ebro".

Por su parte, el portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha (PFCM), José Damián García-Moreno, ha reclamado la mejora y el desdoblamiento de las líneas 400 --Alcázar de San Juan-Cádiz-- y Jaén-Espeluy, así como la electrificación de la línea Linares-Baeza-Moreda-Granada-Almería, adaptándolas a altas prestaciones para viajeros y mercancías.

García-Moreno ha exigido detener el proyecto del baipás por Montoro. En su lugar, ha defendido la construcción del tramo Mora- Alcázar como una alternativa para reducir los tiempos de viaje entre Jaén y Madrid por debajo de las dos horas y media "sin dejar a ningún pueblo o comarca sin tren".

La movilización cuenta ya con el apoyo de los ayuntamientos de la ELA de Linares-Baeza, Jódar y Almuradiel, además de nueve plataformas y asociaciones de usuarios y amigos del ferrocarril de Jaén, Granada, Almería, Baza, Guadix y Castilla-La Mancha.

Entre las principales demandas de los convocantes figuran el fin de los retrasos y supresiones de trenes; el mantenimiento adecuado de convoyes y estaciones; la paralización y archivo del estudio del baipás de Montoro; la construcción del tramo Mora-Alcázar --con estaciones en Mora-Orgaz y Madridejos-Consuegra-- junto a un nuevo acceso por el sur a Toledo; la recuperación de los trenes a Granada y la reapertura de la línea Almendricos (Murcia)-Baza-Guadix (Granada).