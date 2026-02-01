Cooperativas Agroalimentarias de Granada estará presente en Fruit Logistica de Berlín - COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE GRANADA

GRANADA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agroalimentarias de Granada estará presente en Fruit Logistica de Berlín, la principal feria mundial de frutas y hortalizas, acompañando a siete cooperativas de la provincia que del 4 al 6 de febrero que darán a conocer sus productos, avances y líneas estratégicas de futuro.

La organización cooperativa granadina acudirá a esta cita internacional junto a Los Gallombares, Centro Sur, Procam, La Palma, El Grupo, Cosafra y Hortovilla, que aprovecharán el escaparate que ofrece Fruit Logistica para mostrar su capacidad productiva, su apuesta por la innovación y su adaptación a las nuevas exigencias del mercado.

Según se recoge en un comunicado, Fruit Logistica se ha consolidado como el punto de encuentro clave para profesionales del sector hortofrutícola a nivel global, y supone una oportunidad estratégica para reforzar relaciones comerciales, abrir nuevos mercados y posicionar la marca Granada como referente de calidad y sostenibilidad.

El peso del sector hortofrutícola dentro del cooperativismo provincial continúa siendo determinante, según la nota, donde se apunta que, en el último ejercicio, las cooperativas generaron cerca de 365 millones de euros, un 1,4% más que el año anterior, lo que supone el 41% de la facturación total de Cooperativas Agroalimentarias de Granada. Además, el sector da empleo directo a alrededor de 8.000 personas.

Producciones como el tomate, el pepino, el pimiento, los subtropicales y el espárrago verde, amparado por la IGP Espárrago de Huétor Tájar, mantienen su reconocimiento en los mercados nacionales e internacionales.

El director de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Gustavo Ródenas, ha subrayado el valor de esta participación: "Estar en Fruit Logistica es fundamental para seguir avanzando en la proyección exterior de nuestras cooperativas. Nos permite trasladar al mercado internacional un modelo basado en la profesionalización, la calidad del producto y la cooperación".

Ródenas ha señalado también que "las cooperativas granadinas llegan a Berlín con un mensaje claro: somos competitivos, generamos valor en el territorio y aportamos estabilidad económica y social al medio rural, sin renunciar a la innovación ni a la sostenibilidad".