Córdoba acoge el mayor congreso europeo de inteligencia artificial aplicada a la alimentación

Presentación de la cuarta edición del Congreso Internacional de Inteligencia Artificial Aplicada a la Cadena Agroalimentaria. - INTEC

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del Congreso Internacional de Inteligencia Artificial Aplicada a la Cadena Agroalimentaria se celebra los días 21 y 22 de septiembre en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCA) y reunirá a agricultores, cooperativas, empresas agroalimentarias, universidades, centros tecnológicos, 'startups' e inversores alrededor de "qué hace hoy la inteligencia artificial en el campo, en la fábrica y en la mesa, cuánto cuesta ponerla a funcionar y en cuánto tiempo se recupera esa inversión".

Según ha concretado la Fundación Intec en una nota, con la UCA como sede y la colaboración de la Cámara de Comercio de Córdoba y la Confederación de Empresarios de Córdoba. El congreso cuenta con la Presidencia de Honor de S.M. la Reina Doña Letizia, cuya aceptación no conlleva su asistencia al acto, y con un Comité de Honor en el que figuran el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Embajador de la India en España, el Presidente de la Junta de Andalucía, el Consejero de Agricultura, el Rector de la UCA, el Presidente de la Diputación y el Alcalde de Córdoba.

En contexto, SembrAI ha multiplicado por cinco su tamaño en tres ediciones. La primera, en 2023, reunió a 199 asistentes. La edición de 2025 superó el millar. La de este año cerró el 9 de septiembre con más de mil personas inscritas y 370 organizaciones de 22 países, y la organización espera alcanzar los 2.000 profesionales en las dos jornadas. La inscripción es gratuita.

Entre los inscritos, el tejido empresarial es "el grupo más numeroso", pymes, 'startups', grandes empresas y cooperativas suman 229 organizaciones. Las administraciones, asociaciones, fundaciones y clústeres aportan otras 114, las universidades y centros tecnológicos 83, y las aceleradoras y fondos de inversión quince. "Es una mezcla poco habitual en un congreso sectorial y explica buena parte de lo que ocurre en los pasillos", han detallado.

En concreto, el programa reúne a cien ponentes y moderadores en 21 sesiones, cinco conferencias magistrales y ocho mesas redondas dedicadas al coste y el retorno de la inversión en inteligencia artificial, la robótica agrícola, la ganadería de precisión, los espacios de datos, la huella de carbono, la gastronomía, la formación de directivos y las 'startups' andaluzas de Misión Agrotech.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India, concluido en enero de 2026, abre a la agroalimentación española un mercado de 1.400 millones de consumidores con una rebaja arancelaria sustancial en aceite, vino y productos transformados. SembrAI 2026 convierte esa oportunidad en una agenda de trabajo.

El lunes 21, en la Sala Mudéjar del Rectorado, se celebra el Encuentro Empresarial Agroalimentario España-India, organizado por la Fundación Intec junto a H/Advisors. Participan diez cooperativas y empresas españolas que representan 3.400 millones de euros de facturación conjunta, entre ellas Covap, Dcoop, Castillo de Canena, Matarromera, Alvear, Unica Group y Frutas Montosa, con compradores indios cualificados y confirmados por la Oficina Comercial de España en Nueva Delhi.

Además, ExpoSembrAI ocupa 600 metros cuadrados con más de treinta expositores y una zona de demostración donde la robótica, los drones, la sensórica y la biotecnología se enseñan funcionando. La tarde del lunes 21 la exhibición se traslada a la finca del Centro Agropecuario de la Diputación de Córdoba, donde cooperativistas, técnicos y responsables municipales verán volar drones de tratamiento y trabajar maquinaria autónoma sobre terreno real.

Asimismo, el congreso incorpora un foro de inversión, SembrAI Invest, y un Elevator Pitch con ocho 'startups' seleccionadas que presentarán su proyecto ante fondos, 'business angels' y corporaciones. En torno al congreso se mueve un ecosistema de más de cien 'startups' de catorce países, tres de cada cuatro europeas y la mitad españolas.

Bajo este contexto, dos de cada tres titulares de explotación agraria en España estarán en edad de jubilación en 2030 y apenas un nueve por ciento tiene menos de 41 años. Al mismo tiempo, solo el 15,5 por ciento de la industria agroalimentaria declara usar inteligencia artificial, según el INE, aunque casi siete de cada diez empresas del sector ya cuentan con una estrategia de digitalización.

Los talleres para alumnado de Formación Profesional, las visitas guiadas de jóvenes y el Agrosocial Space del martes 22 responden a ese diagnóstico de "mostrar que el trabajo agroalimentario de la próxima década tiene que ver con datos, robótica y biotecnología tanto como con la tierra".

La organización estima entre dos y cuatro millones de euros el impacto económico directo de las dos jornadas en la ciudad, a partir del gasto medio por delegado del turismo de reuniones en Córdoba. Es una estimación previa que la Fundación se ha comprometido a validar después del congreso con una encuesta de gasto, procedencia y pernoctación.

A largo plazo, la Fundación Intec trabaja para que SembrAI sea el momento anual de concentración de un ecosistema agroalimentario de inteligencia artificial activo durante todo el año, con Córdoba como sede permanente. "Córdoba tiene todo lo que hace falta para liderar esto: una agroindustria potente, una universidad con investigación de primer nivel y un tejido cooperativo que mueve el mercado. Lo que faltaba era un sitio donde todos coincidieran el mismo día. Eso es SembrAI", ha indicado el presidente de la Fundación Intec y Director de SembrAI 2026, Juan Francisco Delgado Morales.