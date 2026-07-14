Córdoba acoge en septiembre la III edición de 'Creciendo Juntas' para abordar el relevo generacional oleícola

Una edición anterior de 'Creciendo Juntas'. - DEOLEO

CÓRDOBA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Deoleo celebrará el próximo 17 de septiembre en el Palacio de Orive de Córdoba la tercera edición de 'Creciendo Juntas', que este año llevará por título 'El legado. El futuro. El rol de la mujer en el relevo generacional oleícola'.

Según ha informado la compañía en una nota, el encuentro reunirá a representantes institucionales, empresas, investigadores y profesionales tanto del sector como del mundo académico para reflexionar sobre uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el sector oleícola: el relevo generacional.

Impulsado por Deoleo y Carbonell, y bajo el propósito corporativo 'Cuidamos lo que te cuida', 'Creciendo Juntas' se ha consolidado como una iniciativa de referencia para visibilizar y poner en valor el papel de la mujer en toda la cadena de valor del sector oleícola. En su tercera edición, el encuentro destaca el rol fundamental de la mujer no solo en la industria oleícola, sino en el relevo generacional de la misma.

"Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dos de cada tres titulares de explotaciones agrarias estarán en edad de jubilación en 2030 y actualmente solo el 9% tiene menos de 41 años. En ese contexto, la tercera edición del congreso abordará el relevo generacional desde una perspectiva transversal, reuniendo perfiles procedentes del ámbito agrícola, universitario, científico, empresarial e institucional para compartir experiencias, buenas prácticas y propuestas que contribuyan a asegurar el futuro del sector", han señalado desde la organización.

La celebración coincide, además, con un año especialmente significativo para la compañía: el 1601 aniversario de Carbonell, una marca emblemática y referente histórico del aceite de oliva y del campo español, fundada en Andalucía en 1866.

Este hito refuerza, además, el vínculo histórico de Deoleo con Córdoba, donde está ubicada la planta de Alcolea, que es responsable del 70% de la producción global de la compañía. Este arraigo vuelve a materializarse con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y del Imdeec en esta nueva edición del congreso.

El programa pondrá el foco en las personas que están impulsando el futuro del sector desde ámbitos muy diversos, con el objetivo de ofrecer una mirada amplia sobre cómo atraer, formar y acompañar a una nueva generación de profesionales capaces de garantizar la competitividad del aceite de oliva español.

Para favorecer este diálogo, la jornada se apoyará en una mesa redonda y en nuevos formatos como 'TED Talks' y 'keynotes', concebidos para facilitar el intercambio de experiencias y perspectivas entre profesionales con trayectorias complementarias de toda la cadena de valor del sector oleícola.

Entre las primeras participantes confirmadas figuran Neyva Martínez, oleóloga y fundadora de Ypsilon EcoOlive Horizons; Carmen del Campillo, catedrática de Producción Vegetal y directora de la Etsiam de la Universidad de Córdoba; Lorena Guerra, ingeniera técnica agrícola; Maca Garau, vicepresidenta de Marketing de Deoleo para Estados Unidos; Isabel Fernández Martínez, presidenta de la Cooperativa Santa Teresa, y María de Ana Madroñal, directora de Calidad Industrial de la planta de Alcolea de Deoleo, entre otros perfiles que se irán incorporando al programa.