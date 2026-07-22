Córdoba acogerá el Congreso de la Industria de Defensa los días 7 y 9 de octubre

Presentación del 26º Congreso de la Industria de Defensa (Indudef), que acogerá Córdoba entre los días 7 y 9 de octubre bajo el lema 'Industria, Talento y Defensa'. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) acogerá entre los días 7 y 9 de octubre el 26º Congreso de la Industria de Defensa (Indudef), bajo el lema 'Industria, Talento y Defensa', que reunirá a representantes sindicales, militares, de las distintas administraciones públicas y de las principales empresas del sector, la mayoría de ellas con estand propio, todo el ecosistema de la industria de defensa en el que la ciudad ocupa un lugar principal a nivel nacional, con la previsión de tener unos 5.000 visitantes.

Los detalles de la cita los han presentado este miércoles en rueda de prensa el alcalde, José María Bellido, junto a la teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Blanca Torrent; el secretario general de UGT FICA y presidente de la Fundación Manuel Fernández 'Lito', Mariano Hoya Callosa, y el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez.

Al respecto, el congreso está organizado conjuntamente por la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA), la Fundación Manuel Fernández 'Lito' y el Ayuntamiento de Córdoba y nace con el ánimo de constituirse en una herramienta para acelerar los pilares fundamentales recogidos en la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa del Ministerio de Defensa, como la atracción de talento, el fortalecimiento de la cadena de valor, la sinergia de las cadenas duales, la innovación, la colaboración público-privada, la soberanía industrial y tecnológica, y todo ello, como motor de la reindustrialización del país y para facilitar a las Fuerzas Armadas las capacidades que le son necesarias.

A lo largo de la cita tienen prevista su asistencia, entre otros, el Rey Felipe VI; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro de Industria, Jordi Hereu; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, según han informado desde el sindicato.

En este sentido, el alcalde ha expresado su agradecimiento a UGT FICA y a la Fundación Manuel Fernández 'Lito' por "haber apostado por Córdoba", para "un foro de primer nivel, con la participación de las principales empresas del sector", con unas 60 confirmadas.

Al hilo, ha valorado que "este proyecto encaja en la estrategia de ciudad" en torno a la industria de la defensa y permite ampliar los conocimientos sobre la misma, de modo que "este es un gran paso" ante el trabajo que se desarrolla en la ciudad.

En palabras de Bellido, "este congreso va a aportar mucho a Córdoba en el crecimiento industrial que hay y en la visión estratégica como ciudad". El Ayuntamiento va a participar no sólo como organizador, sino con propio estand, de manera que "también sirva de plataforma para la ciudad y empresas de Córdoba que puedan tener una oportunidad de acercarse, sobre todo a la parte de 'networking' que se va a producir".

"MOMENTOS ESPECIALMENTE TRASCENDENTALES PARA EL PAÍS"

Entretanto, el secretario general de UGT FICA y presidente de la Fundación Manuel Fernández 'Lito' ha resaltado que "el sector de defensa vive unos momentos especialmente trascendentales para el país", siendo "uno de los sectores con mayor atracción de industria de calidad y potente, que genera 36.000 empleos directos, 37.000 indirectos y 15.000 inducidos, con unos niveles salariales altos, en torno a una media de 80.000 euros brutos, y que tiene dificultades que tienen que ver con la atracción de talento hacia el sector, el relevo generacional y la incorporación de mujeres, que en este momento es escaso, con un 20%".

Además, ha apuntado que "hay que añadir que las inversiones siguen siendo inferiores en España a la media europea y que existen diferencias en el desarrollo a nivel subsectorial, de tal manera que el sector aeroespacial y naval están bastante desarrollados, pero el de armamento e ingeniería, muy poco", al tiempo que ha comentado que "la coyuntura es complicada", porque "la guerra de Ucrania ha generado un descontrol en la geopolítica mundial; la llegada de Trump es también un elemento de descontrol, y eso ha obligado a Europa a hacer un esfuerzo por proteger su espacio defensivo".

En ese contexto, ha aseverado que "España tiene una gran oportunidad, histórica, para fortalecer su industria de defensa", a la vez que ha indicado que "el compromiso de UGT FICA y de la Fundación Manuel Fernández 'Lito' con el mundo de la defensa no es de última hora", sino que llevan ya "años haciendo jornadas". A su juicio, "va a ser un evento histórico en el país".

Al hilo, Hoya ha afirmado que quieren que sea "un punto de encuentro para las empresas del sector y para las empresas que ahora mismo no son del sector y ven en él una oportunidad también de participación y de crecimiento, como son las de automoción".

PROGRAMACIÓN

Mientras, Torrent ha destacado que "se configura como un congreso de referencia nacional en el ámbito de la defensa, orientado a impulsar, fortalecer y consolidar la industria de la defensa y la tecnología 4.0", con mesas redondas, ponencias y foros que van a tratar temáticas como 'Mujer y defensa', 'Cadena de valor', 'El papel de las Fuerzas Armadas' y 'El empleo en este sector', con el fin de "favorecer el intercambio de conocimiento, la generación de oportunidades, el impulso de estrategias y planes para el fortalecimiento del sector".

En la programación habrá también actividades paralelas, como una feria de empleo, para acercar el sector a los alumnos de universidades, a la formación profesional y a los alumnos de Bachillerato, con la previsión de asistencia de unos mil alumnos; un área de exposiciones donde se ofrecerá un escaparate tecnológico para dar a conocer a la opinión pública las grandes capacidades que tiene la industria de defensa en España, de modo que las empresas participantes presentarán sus desarrollos, productos y capacidades mediante demostraciones prácticas, y una zona de 'networking' que posibilitará que haya interrelación entre las empresas para generar nuevos negocios.

Por su parte, el secretario general de UGT FICA Andalucía ha agradecido a la federación a nivel estatal que "este primer gran evento en materia de la industria de la defensa y la seguridad se celebre en la ciudad de Córdoba y, por tanto, en Andalucía, una comunidad autónoma en la que desgraciadamente la implantación de la industria nunca ha sido su principal economía".