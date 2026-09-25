Córdoba ampliará su espacio en Fitur con un segundo estand con un marcado carácter experiencial

Archivo - La delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, informa sobre la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026, que se celebró en Madrid del 21 al 25 de enero. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejo rector del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) abordará el próximo miércoles el expediente de contratación para el arrendamiento de un espacio en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en el que se ubicará un estand de promoción turística de la ciudad de Córdoba, en este caso con un marcado carácter experiencial.

Según ha informado el Ayuntamiento, dicho expositor será una zona complementaria al espacio con el que la capital estará presente dentro del pabellón de Andalucía, de manera que en la edición de 2027 de la Feria Internacional del Turismo de Madrid, Córdoba contará con dos puntos en los que dar a conocer su oferta, ofrecer información y propiciar las reuniones de trabajo que se desarrollan en el marco de esta cita.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, ha explicado que con esta iniciativa "Córdoba da un salto y crece en cuanto a capacidad para promocionar el destino en una de las ferias turísticas más importantes del mundo" y ha apuntado que "son espacios que se complementan y que juntos van a contribuir a que la ciudad gane presencia y incremente su visibilidad a la hora de promocionar el destino".

Aguilar ha destacado que "Córdoba no es un destino cualquiera, porque su potencial turístico y la variedad de su oferta hace necesario contar con los medios adecuados para darlos a conocer", a la vez que se ha mostrado segura de que "de este modo, con los dos espacios en Fitur, podremos amplificar nuestro altavoz y proyectar la ciudad como lo que es, un destino turístico de excelencia a nivel nacional e internacional".

De este modo, Córdoba contará con un estand dentro de la zona expositiva de Andalucía en el que compartirá espacio con el resto de provincias de la Comunidad y en el que se harán presentaciones y reuniones y donde se propiciarán los encuentros entre empresas del sector.

Por su lado, el nuevo estand se concibe como un espacio de carácter experiencial, en el que la ciudad proyectará su potencial como destino capaz de crear un vínculo emocional entre el turista y las actividades que realiza en el lugar visitado. "Eso es lo que perseguimos y eso es lo que nos requiere la demanda actual, en la que el turista busca destinos en los que sentir y disfrutar", ha apuntado la delegada.

Así, ha manifestado que "la idea es contar con un expositor con determinadas características técnicas que capte la atención del visitante y lo adentre en la experiencia que supone visitar Córdoba, algo que no le va a dejar indiferente", al tiempo que ha subrayado que "Córdoba acudirá a la próxima edición de Fitur más fuerte y con un escaparate muy interesante para abrirnos al mundo como un excelente destino de interior".