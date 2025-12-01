Córdoba inaugura este martes el Belén Municipal y el alumbrado de Navidad dentro de más de 400 actividades

El espectáculo de luz y sonido de Navidad de la Calle Cruz Conde de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La capital cordobesa inaugura este martes el Belén Municipal, en el Oratorio de San Felipe Neri, y el espectáculo de luz y sonido de Navidad de la Calle Cruz Conde, junto a todo el alumbrado, con asistencia del alcalde, José María Bellido, dentro de las más de 400 actividades para "llegar a todos los rincones de la ciudad" y que "la Navidad sea de todos y para todos", según avanzó el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano. Toda la información se puede consultar en la web: 'https://cordobaesnavidad.es/'.

En una rueda de prensa, el concejal ha aseverado que "es el programa más ambicioso de la Navidad de la historia en el Consistorio", con "uno de los carteles más tradicionales que se han hecho en la historia de esta ciudad", con la figura central del Belén, "que es la parte importante de la Navidad"; en la parte superior aparece la Mezquita-Catedral, "con los tonos típicos del monumento", y en la parte baja, un código QR para consultar todas las actividades.

En concreto, este martes, a las 17,00 horas, se inaugura el Belén Municipal; a las 18,00 horas empezará el pasacalles de la Banda de la Estrella con villancicos por todo el centro, y a las 18,30 horas, se inaugura el alumbrado y el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde, que tendrá tres pases diarios, con 1,7 millones de puntos de luz, "con motivos claramente navideños, en una clara apuesta y diseño más tradicional, con lazos, estrellas, campanas, belenes y Reyes Magos".

Los Patios en Navidad se abrirán desde el 5 al 28 de diciembre, con actuaciones artísticas flamencas, coros, campanilleros y zambombas todos los fines de semana en los recorridos por distintas rutas. Dicho programa, "por primera vez cuenta con unas bases y una dotación económica para los cuidadores de patios", por lo que cree que "es un revulsivo", para "dotar todavía de mayor garantía a los propietarios de los patios".

PARA NIÑOS Y MAYORES

Asimismo, habrá actividades para los niños, como una gala de magia en Las Tendillas, actos de música y danza en la Puerta del Puente, los buzones reales en los centros cívicos y todos los distritos y barriadas de la periferia, un campamento de Navidad en el Centro de Educación Vial por las mañanas, un concurso de corales infantiles en el Teatro Cómico --los días 9 y 12 de diciembre--, un concurso escolar de dibujos, rutas en bicicleta por los distintos Belenes y la obra de teatro 'La Reina de las Nieves' --los días 26 y 27 de diciembre-- en el Gran Teatro, además de Chiquilandia, un parque de las mariposas, con más de 50.000 puntos de luz, y un Belén a tamaño real en El Vial.

Por otra parte, se han organizado zambombás en los 14 centros de participación activa del 12 al 29 de diciembre, los coros de mayores que actúan en los propios centros hasta el día 2 de enero, una ruta en autobuses turísticos con actuación final en Ronda de Tejares, con recogida de juguetes incluidas, la tradicional comida de Navidad para mayores, el día 16 de diciembre, y el Paseo de la Ilusión, a través de la Asociación del Taxi, para los mayores de las residencias y centros de dependencia.

En cuanto al resto de la programación, se prevén zambombás, pasacalles de campanilleros y de coros, teatros en las barriadas periféricas, música clásica navideña en el Palacio de Orive y en la Posada del Potro, un coro de gospel junto al río, el espectáculo de drones el día 13 de diciembre, la proyección del 'videomapping' de 'La luz de la Navidad' con tres pases diarios los días 19, 20 y 21 de diciembre, a las 19,00; a las 19,30, y a las 20,00 horas, en la Plaza de la Corredera y un espectáculo de danza aérea, como novedad de este año, el día 27 de diciembre a las 19,30 horas en la Plaza de España.

Junto a ello, la Fiesta de Fin de Año, con la infantil, entre las 10,00 y las 14,00 horas, y la de adultos, entre las 23,00 y las 2,30 horas; el cartero o cartera Real, el día 3 de enero, de 17,00 a 21,00 horas, desde Las Tendillas a la Plaza Cristo de Gracia, y la Cabalgata de Reyes Magos. Las redes sociales del Ayuntamiento irán informando día a día de todas las actividades, puntos y localizaciones donde se van a realizar y en la web 'https://cordobaesnavidad.es/'.

Entretanto, Urbano ha subrayado que "todos los centros comerciales serán objeto de mucha animación, no solamente por los propios comerciantes, sino desde el Ayuntamiento con las actividades".