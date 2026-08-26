Córdoba se suma a la concentración de apoyo a Ceuta convocada por la FEMP para el 2 de septiembre

Archivo - La concentración de apoyo a Ceuta del próximo 2 de septiembre tendrá lugar en Córdoba ante la sede del Ayuntamiento de la ciudad, en la calle Capitulares. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba se sumará el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 20,00 horas, al acto simultáneo que tendrá lugar en toda España convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta y a los ceutíes.

Según ha informado el Consistorio cordobés en una nota, la iniciativa pretende convertir las puertas del Ayuntamiento "en un punto de encuentro para expresar el apoyo público y la solidaridad institucional hacia Ceuta y sus ciudadanos, tras la profunda crisis migratoria desencadenada en la última semana de julio".

De igual forma, este llamamiento colectivo se alza como "una reivindicación de la unidad de todos los municipios españoles con las problemáticas que, pese a concentrarse en un punto concreto de la geografía nacional, afectan al conjunto del país".

El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho un "llamamiento a la participación de representantes institucionales, de la sociedad civil y de los colectivos y entidades sociales", al tiempo que ha recordado que "se trata de una convocatoria abierta a toda la ciudadanía".

El alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, ha confirmado que asistirá a la concentración, que tendrá lugar frente a la sede del Ayuntamiento, en la calle Capitulares, y que, "como ha solicitado la FEMP, servirá para demostrar que aquellos asuntos que conciernen a los ceutíes afectan al conjunto de la sociedad".