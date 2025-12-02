Córdoba tendrá nueve funciones de teatro, música, circo y danza con la Red Andaluza de Teatros Públicos en diciembre

Imagen de 'Yo, Tarrzán Teatro', que se representará en Almedinilla. - FESTUC TEATRE

CÓRDOBA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos, programa impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en colaboración con los ayuntamientos adheridos, ha ampliado su programación en las ocho provincias andaluzas durante el último trimestre del año y, en el caso de Córdoba, están previstas nueve funciones de teatro, música, circo y danza en el presente diciembre.

Con ello, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la citad Red Andaluza de Teatros Públicos "reafirma su papel como herramienta esencial para la difusión de las artes escénicas y musicales en todo el territorio andaluz", y el resultado para diciembre en Córdoba son las citadas nueve funciones y que, además, los escolares podrán disfrutar este mes de una propuesta escénica gracias al programa Abecedaria.

El municipio de Montoro dará el pistoletazo de salida a la programación de La Red para el mes de diciembre con la propuesta dancística 'Manipulación', de la compañía Danza y Psicología. Será el 5 de diciembre a las 20,30 en el Teatro Municipal Miguel Romero Esteo.

El mismo día, la Plaza de España de Villanueva de Córdoba recibirá a las 17,30 el espectáculo de circo 'Lullaby' de Proyecto Kavauri, compañía que al día siguiente, a las 13,00 horas, visitará la Plaza de la Catedral de Hinojosa del Duque. También el día 6, Almedinilla tomará el relevo con la obra de teatro 'Yo, Tarzán Teatro' de Festuc Teatre. El Teatro Casa de la Cultura ha programado la función a partir de las 18,00 horas.

De nuevo, el Teatro Municipal Miguel Romero Esteo de Montoro acogerá una otra función, en esta ocasión de teatro, de la compañía Almatwins Productions. La compañía sevillana representará 'Más allá del Puente' el domingo 7 de diciembre a partir de las 20,30 horas.

Por su parte, la música recalará en el Teatro Municipal de Villanueva de Córdoba gracias a Teatro Lírico Andaluz el próximo 12 de diciembre a las 21,00 horas. La compañía lírica española con más títulos de zarzuela en cartera subirá al escenario con la propuesta musical de 'La Revoltosa'.

El sábado 13 será el turno para Fernando Hurtado que, con su obra 'De flor en flor', visitará a las 19,00 horas el Teatro El Jardinito de Cabra, y el viernes 19, a las 17,00 horas, el Teatro Municipal de Villanueva de Córdoba ofrecerá al público la obra de teatro 'Pedro y el lobo' de la compañía granadina Etcétera.

Por último, el circo cerrará la programación del mes y del año en la provincia cordobesa. Será a cargo de Lanórdika Circo, que representará la obra 'Cándido' en la Plaza de la Catedral de Hinojosa del Duque el lunes 22 a las 13,30 horas.

Además, el programa educativo Abecedaria también tendrá presencia durante el mes en la provincia cordobesa. En concreto, con la obra 'Isla del Tesoro' de la compañía Inhabitants. La compañía granadina estará en el Palacio Erisana de Lucena el 4 de diciembre a las 10,00 horas.

La Red Andaluza de Teatros Públicos sumará 51 funciones adicionales en el conjunto de Andalucía el último trimestre del año. Este incremento, "que supone un 19,38% más de presupuesto, refuerza la presencia de espectáculos en los municipios y garantiza el acceso de la ciudadanía a una programación cultural diversa y de calidad".

Con esta ampliación de la programación, cuyo coste asume íntegramente la Consejería de Cultura, el Gobierno andaluz reafirma su "compromiso con la sostenibilidad y la proyección del sector cultural, impulsando una programación que fomenta la creatividad, el empleo y la participación ciudadana en todos los rincones de la comunidad".