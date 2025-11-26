La Corporación Tecnológica de Andalucía aprueba 16 nuevos proyectos que movilizan 9,72 millones en innovación

Comité Ejecutivo de CTA celebrado en Sevilla. - CTA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), celebrado en su sede de manera presencial y telemática, ha aprobado la financiación de 16 nuevos proyectos innovadores, que movilizarán una inversión de 9,72 millones de euros y recibirán un incentivo superior a 3,78 millones de euros.

Entre las líneas de innovación de los nuevos proyectos destacan, por ejemplo, la recuperación de metales críticos, un sistema de gestión y monitorización de I+D, un gemelo digital de infraestructuras críticas, valorización de hojas de olivo para bebidas funcionales, medicamentos para enfermedades asociadas al envejecimiento o terapias regenerativas.

En los proyectos incentivados, participa un total de 21 grupos de investigación diferentes de las universidades de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla, Pablo de Olavide y el CSIC, lo que garantiza la transferencia de tecnología, según ha detallado CTA en una nota de prensa.

os nuevos proyectos se ejecutarán en Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla y corresponden a los sectores aeroespacial y procesos productivos; agroalimentario, biotecnológico; edificación y obra civil; energía y medio ambiente y TIC.

CTA ayuda a empresas, universidades, centros tecnológicos, administraciones públicas y otras entidades a sacar el máximo rendimiento de su esfuerzo en I+D+i. CTA es una fundación privada con más de 185 empresas miembros y 20 años de experiencia, impulsada en su origen por la Junta de Andalucía, con gestión privada y dedicada al fomento de la I+D+i regional y la transferencia de tecnología.

Tiene una creciente actividad internacional como socio de referencia en proyectos de innovación en colaboración. Ya ha participado en más de 65 proyectos internacionales, tanto financiados por la UE como por organismos multilaterales, y ha colaborado con más de 500 entidades de 45 países.