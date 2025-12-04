Correos habilita "buzones mágicos" en 95 oficinas de Andalucía para recoger las cartas para Papá Noel y los Reyes Magos

Imagen de uno de los buzones mágicos de Correos para la Navidad. - CORREOS

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Correos ha habilitado en Andalucía "buzones mágicos" en 95 oficinas distribuidas por toda la comunidad, concretamente, siete en Almería, trece en Cádiz, once en Córdoba, diez en Granada, ocho en Huelva, nueve en Jaén, 25 en Málaga y doce en Sevilla, para que los niños puedan dejar sus cartas para Papá Noel y los Reyes Magos durante estas navidades.

Con esta propuesta, Correos "no solo mantiene viva la magia navideña, sino que también impulsa la escritura entre los más pequeños, animándoles a expresar sus deseos y emociones en papel", ha trasladado la empresa en una nota.

Por eso, estas navidades, en las más de 600 oficinas de Correos con buzón especial en todo el país y a través de Correos Market, también se podrán conseguir "packs mágicos" que contienen cartas para escribir los deseos, sobres especiales y pegatinas con motivos navideños para decorarlas y que llamen la atención de sus ilustres destinatarios.

Además, se podrán adquirir "sellos mágicos" personalizados con la figura de Papá Noel y de los Reyes Gaspar, Melchor y Baltasar en todas las oficinas de Correos y en Correos Market.

De este modo, Correos lleva 30 años celebrando la Navidad con buzones especiales para recoger los deseos de los niños y encargarse de entregárselos directamente a sus destinatarios en Laponia y en Oriente. También esta Navidad los equipos de voluntarios de Correos volverán a acercarse a varios hospitales de España a recoger las cartas de los niños ingresados. Así, además de entregar un detalle a los más pequeños, les aseguran que sus deseos llegarán directamente a las manos de Papá Noel y los Reyes Magos.

De este modo, Correos que, desde hace más de 300 años, es el operador logístico de la Navidad, "seguirá manteniendo la ilusión de todos los niños, recordando que hay pocas cosas tan llenas de magia como escribir una carta a Papá Noel y a los Reyes Magos", ha subrayado la entidad.