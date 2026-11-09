Correos recuerda los trámites y productos de la DGT que ofrece en más de 400 oficinas en Andalucía

Correos ofrece servicios de la DGT en más de 400 oficinas a través de 700 carteros rurales. - CORREOS

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha recordado a la ciudadanía que su red de más de 400 oficinas en Andalucía permite acceder a diversos trámites y productos relacionados con la Dirección General de Tráfico (DGT), facilitando su gestión y su adquisición de forma cercana y sencilla.

Entre los servicios disponibles se encuentra la adquisición del distintivo ambiental de la DGT, del que Correos es distribuidor autorizado, según ha detallado Correos en una nota. Estas etiquetas permiten identificar los vehículos en función de su nivel de emisiones y facilitan su clasificación en municipios que aplican medidas o restricciones de circulación vinculadas a criterios medioambientales.

Asimismo, Correos comercializa las balizas V16 geolocalizadas homologadas por la DGT, obligatorias desde el 1 de enero de 2026 en sustitución de los triángulos de emergencia. Estos dispositivos permiten señalizar una avería o accidente sin necesidad de abandonar el vehículo y se conectan automáticamente con la plataforma DGT 3.0 para comunicar la ubicación de la incidencia. Las balizas pueden adquirirse en las oficinas de la compañía y a través de Correos Market.

Por otra parte, la ciudadanía también puede solicitar en Correos el duplicado del permiso de circulación, obteniendo una autorización provisional que permite conducir mientras se espera la documentación oficial de la DGT, además de abonar multas de tráfico y emitir informes de vehículos, para saber por ejemplo si el coche está registrado o tiene alguna incidencia. "Esta documentación se entrega al momento".

RED 700 CARTEROS RURALES CORREOS ANDALUCÍA

Asimismo, muchos de estos trámites pueden gestionarse a través de la red de casi 700 carteros rurales de Correos en Andalucía, lo que facilita su acceso en municipios y núcleos de población donde la presencia administrativa es más limitada, evitando desplazamientos a las jefaturas de tráfico.

Estas prestaciones forman parte de la oferta que la empresa pública pone a disposición de la ciudadanía para acercar trámites de interés general a través de una amplia red de atención presencial, contribuyendo a facilitar el acceso a servicios tanto en entornos urbanos como rurales.

La extensa red territorial de Correos permite acercar este tipo de gestiones a toda la población, especialmente en aquellas localidades donde la presencia de organismos administrativos es más limitada.

Gracias a esta capilaridad, la compañía facilita el acceso a servicios de interés general con independencia del lugar de residencia de los usuarios, contribuyendo a favorecer una atención más próxima. La prestación de este tipo de servicios pone de manifiesto el papel que desempeña la compañía al servicio de la ciudadanía.

En este sentido, la modificación de la Ley Postal aprobada en 2025 reconoce a Correos como instrumento idóneo para contribuir a garantizar el acceso de la población a determinados servicios de interés general en todo el territorio.

Con iniciativas como estas, Correos refuerza su contribución a la cohesión territorial, económica y social, facilitando que ciudadanos, empresas y entidades accedan a servicios de forma más ágil, sencilla y cercana, con independencia de dónde se encuentren.

Por último, esta actuación se alinea con los objetivos recogidos en el Plan Estratégico 2024-2028 de la compañía, orientados a mejorar la accesibilidad a los servicios esenciales y a generar valor para el conjunto de la sociedad.