Archivo - Imagen de carretera cortada al inundarse por el desbordamiento del río Aguas Blancas tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Pinos Genil, Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras del puente de Aguas Blancas tras los daños que provocó el tren de borrascas de principios de año en el entorno de la A-4026 en la provincia de Granada obligarán a cortar al tráfico esta infraestructura durante 14 días según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejeria de Fomento y Movilidad.

La actuación permitirá poner en servicio un nuevo puente cuya construcción se ha ejecutado en tiempo récord. La nueva infraestructura cuenta con un gálibo 2,5 metros superior al anterior, una mejora destinada a evitar afecciones ante futuras crecidas del río Aguas Blancas y posibles desembalses del embalse de Quéntar.

Así, desde el 30 de noviembre se va proceder al corte del puente por las obras, una interrupción que tendrá una duración prevista de 14 días. Durante este periodo, los usuarios dispondrán de itinerarios alternativos a través de la A-395, cuyo recorrido supone un incremento de tiempo de viaje de unos diez minutos, así como de otros desvíos habilitados. Se mantendrá el acceso a Dúdar y Quéntar a través de la carretera provincial GR-3201 mediante un desvío provisional a través de la obra.

Las fuentes consultadas señalan que se ha tratado de reducir al mínimo el periodo de corte, si bien el mismo resulta necesario llevarlo a cabo para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía durante los trabajos.

Durante el tren de borrascas a principios del presente año, el río Aguas Blancas experimentó una crecida excepcional de forma que terminó desbordándose a su paso por la carretera A-4026, lo que obligó al corte de un tramo de la vía.

Según las mediciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el impacto del tren de borrascas destacó en los municipios granadinos de Loja, Dúdar y Quéntar; la crecida del río Genil y Aguas Blancas superaron claramente la envolvente T10, alcanzando caudales extraordinarios que situaron su impacto en un escenario superior, produciendo afecciones similares a un periodo de retorno de cien años en Dúdar y cercana a 500 años en Quéntar.