El coste laboral crece en Andalucía un 5,3% y los salarios, un 5,6% a cierre de 2025, cifra récord desde 2008

Archivo - Una trabajadora en su oficina en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ha crecido en Andalucía un 5,3% a cierre de 2025 en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en la región en los 2.988 euros, su cifra más alta desde 2008.

Asimismo, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste laboral por hora efectiva aumentó en la comunidad andaluza un 5,2% hasta los 23,43 euros.

Por su parte, entre octubre y diciembre del pasado año, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron en Andalucía un 5,6% interanual en términos brutos hasta situarse en una media de 2.214 euros por trabajador y mes.

A nivel nacional, el coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 3,8% en el cuarto trimestre de 2025 en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 3.382,48 euros, su valor más alto en un cuarto trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie.

Con este incremento interanual del coste laboral, ocho décimas superior al experimentado en el trimestre anterior, se acumulan 20 trimestres consecutivos de alzas.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre octubre y diciembre de 2025, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 3,6% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.531 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un cuarto trimestre desde el comienzo de la serie.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el cuarto trimestre del año pasado 851,44 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4,4%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 4,5% interanual en el último cuarto de 2025.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 3,4% en tasa interanual en el cuarto trimestre de 2025, hasta los 26,51 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 3,7% interanual, hasta los 22,23 euros.

Los salarios subieron en el cuarto trimestre de 2025 en todas las comunidades autónomas en tasa interanual, salvo en Asturias, donde disminuyeron un 1,4%. Los mayores repuntes correspondieron a La Rioja y Baleares, con ascensos del 8,3% y del 6,1%, respectivamente.

En el último cuarto de 2025 se registraron 155.737 vacantes de empleo en España, lo que supone 7.719 más que en el mismo trimestre del año pasado y la cifra más elevada en cualquier trimestre desde el verano de 2023.