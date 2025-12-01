Crespín (PSOE) critica que las citas en Salud Mental en Córdoba capital se demoran hasta los tres meses

Crespín, entre Hurtado y Mayoral, ante el Centro de Salud del Sector Sur. - PSOE

CÓRDOBA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha criticado este lunes que "las citas en Salud Mental en la capital se demoran hasta los tres meses, como sucede en el Centro de Salud Santa Victoria, en el Sector Sur, para obtener una primera cita con el psicólogo".

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha lamentado que, "ni las consecuencias sociales de la reciente pandemia, ni los estragos psicológicos y desajustes emocionales en niños y jóvenes, ni las insostenibles tasas de suicidio que ponen a Córdoba a la cabeza de Andalucía conmueven al Gobierno de Juanma Moreno (PP) para activar un plan de choque en Salud Mental con más personal, que acorte tiempos de espera y garantice seguimientos. Estamos hablando de una emergencia en la comunidad y la respuesta del PP es la nada".

Este ha sido uno de los ejemplos expuestos por la dirigente socialista y recabado de las quejas vecinales "por el destrozo y deterioro que el Gobierno de Moreno ha ocasionado a la sanidad pública comenzado por la Atención Primaria, cuyas citas se siguen alargando en el tiempo por dos o tres semanas, lo que conlleva que los enfermos recurran a las Urgencias y colapsen el protocolo asistencial".

Frente a ello, los socialistas han llevado este lunes su campaña de recogida de firmas en defensa de la sanidad pública a las puertas del citado Centro de Salud Santa Victoria, en el Sector Sur, donde, "tanto usuarios, como personal, han denunciado problemas de accesibilidad por las continuas averías en los ascensores del edificio".

Crespín ha afirmado en que "no hay municipio, ni barrio, ni familia que no acuse los destrozos causados por Moreno en estos siete años y medio de desgobierno" del PP en Andalucía", y ha aludido al "caos en Atención Primaria y urgencias, el desmantelamiento de los chares comarcales con reducción de especialidades, cierre de quirófanos y camas hospitalarias, el deficiente servicio de ambulancias, los más de 60.000 pacientes en cola, la carencia de pediatras en 50 de los 77 municipios de la provincia, y la dramática falta de profesionales sanitarios castigados por contratos precarios y falta de estabilidad".

Por ello, la también diputada nacional ha instado a los cordobeses a "hacer de las próximas elecciones autonómicas un referéndum andaluz por la sanidad pública, y a trasladar en las urnas la gran acogida ciudadana que está teniendo la campaña de recogida de firmas a favor de la sanidad pública" iniciada por su partido en la provincia.

"Hemos pasado de la denuncia, a la acción, y la respuesta ciudadana que estamos teniendo nos da alas y confianza en que podemos cambiar de ciclo político en Andalucía, de la mano de María Jesús Montero y, sobre todo, de que la gente nos estaba esperando y vuelve a reconocerse en el PSOE".

PRIVATIZACIÓN Y SEGUROS PRIVADOS

Junto a ello, Crespín ha querido enviar su "cariño y solidaridad a las mujeres afectadas por el cribado de cáncer de mama, que están sufriendo un maltrato institucional inaceptable por parte del Gobierno de Moreno", y ha afirmado que "ya está meridianamente claro que todo lo sucedido ha sido por culpa de la privatización de parte del programa de prevención, y del desvío de hasta 4.600 millones de euros públicos a clínicas privadas desde que el PP gobierna en Andalucía, haciendo que los seguros privados crezcan en la comunidad hasta un 45%".

En este sentido, ha comentado que "Andalucía quiere cerrar este ciclo de deterioro de los servicios públicos, que sólo genera frustración, desigualdad e injusticia y que es el legado de Moreno, que ya no es el presidente al que los andaluces votaron hace cuatro años, sino el presidente que Feijóo y Ayuso quieren que sea, el presidente de la privatización".

La secretaria general ha tenido, además, un "cariñoso recuerdo para Toñi, una vecina del Distrito Sur que está luchando contra un proceso de desahucio", y ha añadido que el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), "con su silencio, es cómplice de Moreno en materia de vivienda, y debe ayudar con medidas municipales para proteger a las personas que tienen problemas con el acceso a la vivienda".

"CORRUPCIÓN" DEL PP-A

Por otra parte, Crespín ha criticado al secretario general del PP-A, el cordobés Antonio Repullo, "por haber ido a la llamada de Ayuso a Madrid, a la manifestación de ayer domingo contra el Gobierno de España", lo que evidencia que "la lideresa de la derecha toca a rebato y allí está el PP andaluz a sus pies, porque es a ella y no a Feijóo a quien el PP de Moreno rinde cuentas", reprochando Crespín a Repullo su "desfachatez e hipocresía, por haber ido a Madrid a hablar de corrupción y hacerle los coros a Ayuso, con la que tiene liada la mafia del PP en Almería".

A juicio de Crespín, "es de un cinismo sin límites que Repullo se ponga a corear contra la corrupción en Madrid cuando en Almería es él mismo quien le está buscando salida y puestos a los cargos del PP imputados en la mafia de las mordidas por el caso Mascarillas".

Por eso, ha conminado a Repullo a "dejar de barrer en casa ajena y dedicarse a dar explicaciones de qué hacía él en una reunión secreta con los imputados de la Diputación de Almería a la salida de los juzgados, de qué hablaron y, sobre todo, dedicarse a limpiar la mugre y la cochambre que el PP de Moreno tiene ya en investigación judicial, tanto por las mordidas en Almería, como por el saqueo de las arcas públicas en toda Andalucía para untar económicamente a la sanidad privada".

DEPENDENCIA

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, se ha referido al "desmantelamiento del Servicio de Ayuda a la Dependencia (SAD) en la capital, con una lista de espera de alrededor de 4.000 personas".

Es más, según ha afirmado Hurtado, "con miles de cordobeses en lista de espera, Moreno le va a transferir al Ayuntamiento de Córdoba hasta 5,5 millones de euros menos en 2026 y el Ayuntamiento también reducirá su aportación a la Dependencia en 1,3 millones de euros", criticando Hurtado que "el PP les niegue a los mayores un derecho constitucional recogido por Ley".

Finalmente, el secretario general de la agrupación socialista Distrito Sur, Alberto Mayoral, ha resaltado la acogida de la campaña de recogida de firmas en la zona, también entre los comercios del entorno del centro de salud, cuyos vecinos "han denunciado el abandono del barrio, también en cuestiones relativas a limpieza, seguridad, formación y oportunidades laborales".