Crespín (PSOE) destaca el papel estratégico del sector del cerdo ibérico como motor económico en el Norte de Córdoba

Rafi Crespín (centro), durante su visita a Cardeña. - PSOE

CARDEÑA (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha destacado este viernes el "papel estratégico del sector del cerdo ibérico como motor económico, generador de empleo y elemento fundamental para fijar población en Cardeña y el conjunto de la comarca de Los Pedroches", en el Norte de la provincia, donde ha asistido a la inauguración de la XIII Feria del Lechón Ibérico de Cardeña y ha subrayado el "permanente apoyo del Gobierno de España al sector", y ha puesto como ejemplo" los más de 42 millones estatales, contantes y sonantes, que ya están en las cuentas de los productores y organismos que se vieron afectados por el tren de borrascas de principios de año".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha resaltado una actividad que "representa mucho más que una tradición ganadera y gastronómica, ya que sostiene numerosas explotaciones, genera oportunidades laborales y dinamiza toda una cadena productiva vinculada a la transformación agroalimentaria, la comercialización, la hostelería y el turismo rural".

"El cerdo ibérico es uno de los grandes motores económicos de Cardeña y de Los Pedroches. Detrás de cada explotación hay familias, empleo, empresas y oportunidades para nuestros pueblos. Defender este sector es defender nuestra economía rural, nuestra dehesa y la posibilidad de que la gente pueda vivir y trabajar en su tierra", ha señalado.

La dirigente socialista ha recordado que Córdoba lidera la producción de cerdo ibérico en Andalucía, con más de 236.000 animales censados y alrededor de 2.600 explotaciones ganaderas activas. Una actividad que tiene una especial implantación en el Norte de la provincia, donde Cardeña y Villanueva de Córdoba constituyen dos de los principales referentes de la ganadería ibérica extensiva.

En el caso de Cardeña, el municipio cuenta con una cabaña de aproximadamente 43.000 cabezas de cerdo ibérico, mantenidas casi en su totalidad en régimen extensivo, "lo que evidencia el peso de esta actividad en la economía local y su estrecha relación con la conservación y el aprovechamiento sostenible de la dehesa", según ha argumentado.

"Cardeña tiene en el cerdo ibérico una fuente de riqueza y de empleo que debemos proteger y potenciar. Hablamos de un modelo productivo ligado al territorio, que aprovecha nuestros recursos naturales, apuesta por la calidad y contribuye a mantener vivo el medio rural. Para que siga generando oportunidades, nuestros ganaderos necesitan rentabilidad, infraestructuras adecuadas y respaldo de las administraciones", ha afirmado Crespín.

RESPALDO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

La secretaria general del PSOE de Córdoba ha subrayado que "el apoyo al sector primario debe traducirse en medidas concretas que ayuden a las explotaciones a afrontar las dificultades, proteger sus rentas y mantener la actividad y el empleo, especialmente ante episodios meteorológicos adversos como las intensas borrascas registradas en febrero".

En este sentido, ha destacado "los 42,5 millones de euros movilizados por el Gobierno de España para la comarca de Los Pedroches, dentro del paquete de ayudas destinado a reparar los daños ocasionados por las lluvias y facilitar la recuperación de las actividades económicas y las infraestructuras afectadas. De esta cantidad, 28,3 millones de euros se han destinado a 2.149 productores agrícolas y ganaderos que comunicaron pérdidas en sus explotaciones, mientras que otros 14,1 millones se dirigen a financiar reparaciones en infraestructuras municipales, entre ellas caminos, vías públicas y equipamientos dañados por las inclemencias meteorológicas. Cardeña ha liderado la comarca con una asignación de 3,7 millones de euros para actuaciones municipales".

"Cuando el campo atraviesa dificultades, las administraciones tienen que estar al lado de quienes trabajan y producen. Estas ayudas permiten responder a los daños sufridos, recuperar explotaciones e infraestructuras y contribuir a que la actividad económica y el empleo no se resientan todavía más en nuestros municipios", ha señalado Rafi Crespín.

La líder del PSOE cordobés ha defendido el "especial mimo con que nuestro ministro Luis Planas ha cuidado a la provincia, especialmente con la protección e impulso de la Política Agraria Común (PAC), para garantizar la estabilidad de las rentas agrarias y ganaderas. En la campaña de 2025, la provincia de Córdoba recibió alrededor de 276 millones de euros, distribuidos en más de 36.600 expedientes, unos recursos que contribuyen a sostener miles de explotaciones y a mantener la actividad productiva en el territorio".

Además, ha resaltado el apoyo del Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez al relevo generacional, "con cerca de 19 millones de euros destinados a facilitar la incorporación de 362 jóvenes agricultores y ganaderos cordobeses, una apuesta necesaria para garantizar la continuidad de las explotaciones y abrir nuevas oportunidades profesionales en el campo".

Crespín también ha destacado también el trabajo impulsado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, "en coordinación con María Jesús Montero, durante su etapa como vicepresidenta del Gobierno, para incorporar a la planificación eléctrica 2026-2030 una inversión de 115 millones de euros destinada a mejorar la potencia y las conexiones de la red eléctrica en Los Pedroches y el Guadiato, claves para facilitar el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales y mejorar las condiciones para la actividad industrial y agroalimentaria".

LA FERIA DE CARDEÑA

La dirigente socialista ha felicitado al Ayuntamiento de Cardeña y a su alcalde, el socialista José Manuel Ruiz, además de al sector ganadero y a todas las personas que hacen posible la XIII Feria del Lechón Ibérico, "una cita que contribuye a promocionar la calidad de los productos locales, atraer visitantes y reforzar la proyección turística de Cardeña y sus aldeas de Azuel y Venta del Charco".

"Esta feria demuestra que nuestras tradiciones pueden convertirse también en oportunidades de futuro. Cada visitante que llega a Cardeña, cada producto que se conoce y cada negocio que aumenta su actividad contribuyen a generar riqueza en el municipio. La gastronomía, la dehesa y la ganadería forman parte de una misma apuesta por el desarrollo rural", ha añadido.

Por último, Crespín ha insistido en la necesidad de continuar trabajando "para que el sector porcino ibérico disponga de condiciones que le permitan competir, mantener su rentabilidad y generar empleo estable, con especial atención a la modernización de las explotaciones, la comercialización de los productos y el relevo generacional".