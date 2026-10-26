Crespín (PSOE) exige a Fuentes (PP) que deje de usar el agua del Norte "para confrontar con el Gobierno"

La secretaria general del PSOE de Córdoba y candidata al Senado, Rafi Crespín, en la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba y cabeza de lista de su partido por dicha provincia al Senado de cara al 29N, Rafi Crespín, ha exigido este lunes al presidente de la Diputación cordobesa y número uno del PP por Córdoba al Senado, Salvador Fuentes, "que deje de usar el problema del agua en el Norte de la provincia para confrontar con el Gobierno de España", y "que reclame al presidente andaluz, Juanma Moreno, que actúe para resolver los problemas de contaminación y garantizar la calidad del agua".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha recordado que "el Gobierno de España puso los recursos necesarios para ejecutar la conexión de emergencia entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, una actuación que financió el Estado en su totalidad con alrededor de cinco millones de euros, sin ser siquiera de su competencia, lo que permitió dar respuesta al problema de abastecimiento que afectó a unos 80.000 vecinos de Los Pedroches y el Guadiato".

Por eso y en su opinión, Salvador Fuentes "debería recordar quién puso los recursos para ejecutar la conexión de emergencia que permitió dar una respuesta a miles de vecinos del Norte de Córdoba, para que volviese a salir agua de los grifos de sus hogares y empresas. El Gobierno de España actuó ante una situación urgente y ahora no tiene sentido que el presidente de la Diputación pretenda convertir este problema en un instrumento de confrontación política".

La dirigente socialista ha insistido en que Fuentes "debe dirigir sus exigencias hacia la Junta de Andalucía y su presidente, Juanma Moreno, para que actúen en el ámbito de sus competencias frente a la contaminación y contribuyan a garantizar la calidad del agua".

Por eso, "si Salvador Fuentes está realmente preocupado por el agua del Norte de Córdoba, debería exigir a Moreno que actúe y dé respuestas. No puede centrar sus críticas en el Gobierno de España mientras no reclama con la misma contundencia a la Junta de Andalucía que cumpla con sus responsabilidades", ha afirmado.

Crespín ha subrayado, además, que "Fuentes debe ejercer las responsabilidades que le corresponden, como presidente de la Diputación y de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, Emproacsa, y explicar qué actuaciones está impulsando desde la institución provincial para contribuir a resolver el problema".

En este sentido, ha señalado que Salvador Fuentes "tiene responsabilidades propias que ejercer. No basta con señalar a otras administraciones, también hay que asumir las obligaciones propias y ofrecer soluciones a los municipios y a sus vecinos y vecinas".

Por último, la secretaria general del PSOE de Córdoba ha criticado que Fuentes "utilice su doble condición de presidente de la Diputación y candidato del PP al Senado para alimentar la confrontación con el Gobierno de España, en lugar de centrar sus esfuerzos en resolver uno de los problemas más importantes que afectan a la provincia".

"El agua --ha concluido-- no puede convertirse en un arma partidista ni en un argumento electoral. Los vecinos del Norte de Córdoba necesitan soluciones y coordinación entre administraciones. Salvador Fuentes debe dejar de confrontar, exigir a Moreno que cumpla con sus responsabilidades y ejercer las suyas propias desde la Diputación y Emproacsa".