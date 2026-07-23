Crespín (PSOE) insta al delegado de la Junta en Córdoba a exigir al presidente andaluz cumplir "compromisos pendientes"

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín. - PSOE

CÓRDOBA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha instado a Adolfo Molina (PP) a "aprovechar" su renovación como delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia para "anteponer los intereses de Córdoba a los de su partido" y "ejercer una defensa firme de la provincia" que reclame al presidente andaluz, Juanma Moreno, "el cumplimiento de los compromisos que el Gobierno andaluz mantiene pendientes con la provincia, muchos de ellos desde hace dos mandatos".

Según ha indicado el PSOE en una nota, la socialista ha remarcado que Molina "compatibiliza este cargo institucional con la Presidencia del PP de Córdoba", por lo que le ha pedido que, en esta nueva etapa, "anteponga los intereses de la provincia a los de su partido y utilice su responsabilidad como máximo representante de la Junta de Andalucía en Córdoba para trasladar las necesidades reales de los municipios y de la ciudadanía cordobesa al Gobierno andaluz".

Desde el PSOE de Córdoba consideran que "la provincia no puede seguir acumulando promesas incumplidas mientras continúa perdiendo oportunidades por la falta de inversiones y de respuesta de la Junta de Andalucía en cuestiones esenciales", entre las que Crespín ha destacado, "la ausencia de infraestructuras motoras como las autovías del Olivar y la Córdoba-Jaén entre El Carpio y Torredonjimeno, los chares de Aguilar de la Frontera o de Lucena, o la solución a la potabilidad del agua en el norte de Córdoba, entre otros".

Así las cosas, los socialistas esperan "que esta renovación venga acompañada de un cambio de actitud", pues "Córdoba necesita un delegado del Gobierno que reivindique ante Moreno Bonilla las inversiones y actuaciones que la provincia merece, y no un representante que permanezca en silencio ante cada incumplimiento del Gobierno andaluz".

Rafi Crespín ha subrayado que "durante los últimos años el PSOE ha venido denunciando el deterioro de la sanidad pública, el incremento de las listas de espera hasta los 85.000 cordobeses, la falta de profesionales sanitarios, los recortes educativos en más de 300 unidades públicas en la provincia desde que gobierna Moreno Bonilla" y la "demora en la atención a las personas dependientes con hasta 477 días de espera".

Igualmente, ha señalado "el incumplimiento de importantes infraestructuras para la provincia, como la conversión en autovía de la A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno, el desdoble de la Autovía del Olivar (A-318), la ejecución de la conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera para garantizar el abastecimiento de agua en el norte de la provincia", así como "otras actuaciones hidráulicas y proyectos estratégicos fundamentales para el desarrollo económico y social de Córdoba".

Para el PSOE de Córdoba, "el delegado del Gobierno debe ejercer un papel reivindicativo y ser la voz de la provincia dentro del Ejecutivo andaluz, reclamando el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos con Córdoba y defendiendo los intereses de los cordobeses por encima de cualquier interés partidista".

"Adolfo Molina tiene la oportunidad de demostrar que su prioridad es Córdoba. Si realmente quiere ejercer como delegado del Gobierno de todos los cordobeses, debe empezar exigiendo a Moreno Bonilla que cumpla con esta provincia y deje de situarla, una vez más, a la cola de las inversiones, las infraestructuras y los servicios públicos de Andalucía", ha lamentado Crespín, que ha insistido en que Córdoba "necesita un delegado que reivindique, que exija y que defienda a esta tierra ante el Gobierno andaluz. Ésa debe ser su responsabilidad y ése es el compromiso que esperan de él los cordobeses", ha apostillado.